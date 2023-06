Op zoek naar een spannend boek? Lees de erotische roman ‘De stagiair’

In 2022 kon je op Libelle.nl wekelijks het feuilleton De stagiair lezen, geschreven door Hanneke Mijnster. Lees je liever niet op een schermpje? Goed nieuws, de erotische thriller De stagiair is er nu ook in boekvorm. Een spannende roman op alle vlakken.

Het verhaal van ‘De stagiair’

Hoofdpersoon Sanna (49) geeft les op een middelbare school. Ze twijfelt als de stoere skater Laurens solliciteert om haar stagiair te worden, maar hij pakt haar in met zijn charme en kennis. In de loop van het jaar laat ze hem steeds dichterbij komen en komt-ie zelfs bij haar thuis. En dan is Sanna’s dochter Fae (12) ineens verdwenen. En er is ook iets geks aan de hand met Sanna’s ex Pim...

Uit hoofdstuk 43 van ‘De stagiair’

We waren naar een feestje geweest, hadden gedanst en gedronken. Niet veel, maar wel genoeg. Hij reed. De hele avond hadden we gelachen en gezoend. Het was een van de eerste keren dat we samen uit waren, als stel bedoel ik. Ik zag Pim praten en lachen en bekeek hem met een andere blik, zo in een groep. Hij was stoer en ik was trots. Het maakte me nog verliefder. En geil ook. We zoenden leunend tegen de auto en onderweg nog steeds. Ik daagde hem uit door mijn shirtje wat omlaag te trekken zodat mijn borsten boven het halsje uit bolden. Ze kwamen goed uit in het licht van de straatlantaarns en achterlichten. Het werkte, want Pim liet zijn rechterhand in mijn decolleté zakken en kneep nog eens goed in datgene waarvan hij zo hield. Een paar kilometer later legde ik mijn hand op zijn dijbeen en deed hij hetzelfde bij mij. Aaien werd strelen en stiekem schoven we allebei steeds iets dieper op naar het warmste punt van elkaars lichaam. We moesten nog zeker drie kwartier rijden naar huis en jong en ongeduldig als ik was, wilde ik daar niet op wachten. Ik schoof mijn rokje onder mijn billen omhoog en Pim duwde me zachtjes naar de zevende hemel.

Nog een erotische roman

Niet alleen de verhaallijnen in De stagiair zijn spannend, ook de erotische scènes in deze roman mogen er zijn. Dat kun je wel aan Hanneke Mijnster overlaten. Ze schrijft columns en vervolgverhalen voor Libelle, en artikelen voor Storytel en RTL Nieuws. Haar nieuwe erotische thriller Wraakvrouw is sinds januari 2023 te lezen op Libelle.nl.

