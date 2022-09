‘Op1’-kijkers uiten kritiek op ‘nietszeggende’ special met Mark Rutte

In de officiële ambtswoning van de minister-president - niet te verwarren met zijn eigen woning - vindt een unicum plaats als Mark Rutte zich buiten de campagnetijd laat interviewen over onder andere de kritiek op het kabinet en hemzelf. Maar of dit gesprek helpt om het vertrouwen te herstellen, is nog maar de vraag.

Mark Rutte noemt kritiek terecht

De toeslagenaffaire, stikstofcrisis en gasproblematiek in Groningen: het zijn slechts enkele crises waarop het kabinet - en de premier in het bijzonder - de afgelopen jaren veel kritiek krijgen. Rutte noemt dat wat deze crises betreft ‘meestal terecht’. Het is één van de redenen waarom hij besluit om het gesprek met Sven Kockelmann op tv aan te gaan. Want laten we eerlijk zijn: echt zichtbaar is onze minister-president niet echt geweest.

Complexe problemen

Eén van de pijnpunten die Rutte aanhaalt, is dat het in tijden van crises lang duurt voordat het kabinet met een actieplan komt. Goede voorbeelden daarvan zijn de problemen rond de asielopvang en de vreselijk hoge energierekening die Nederlanders met een variabel contract gepresenteerd krijgen.

Ruttes verklaring is dat deze problemen ‘uiterst complex’ zijn. Daarom duurde het bijvoorbeeld zo lang om het prijsplafond in het leven te roepen. Maar een ingewikkeld en niet zomaar op te lossen probleem moet het kabinet in het vervolg wel uitleggen, aldus de premier.

Nog meer negatieve reacties

Na zoveel kritiek op het kabinet en de minister-president calculeert Rutte vast meer negatieve reacties in na het interview bij Op1. Op Twitter noemen verschillende kijkers de uitzending ‘nietszeggend’. Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder door het ‘slaapverwekkend’ te noemen.

‘Hij praat veel maar zegt niks…’, schrijft een kijker. ‘Allemachtig, wat een saaie, nietszeggende woordenbrij’, deelt een ander.

Dat charmeoffensief bij de staatsomroep is te laat #Op1npo #RutteStapOp — de eenzame fietser (@Reizendeoomroel) 27 september 2022

Waarom is die #rutte niet geïnterviewd door Jeroen Pauw.

Die had gehakt gemaakt van de woorden van @MinPres.

Goedkope propaganda was het nu.

Maar het zal geen uitwerking meer hebben.



Het vertrouwen is definitief kapot.

Zoals met alles is hij hier ook te laat mee.#op1npo #op1 — Beautiful Sunrise (@Dender1969) 26 september 2022

Een grof schandaal dat de #toeslagenaffaire én de gaswinning problematiek van de burgers in #Groningen niet in het #op1npo interview aanbod kwamen. Niks over het helpen van die mensen die al heel lang wachten. — Roeland Roovers (@r0eland) 26 september 2022

Ik snap het, Sven moet Op1 uit het stof trekken en #Rutte moet zijn hele imago en betrouwbaarheid oppoetsen... Maar allemachtig, wat een saaie, nietszeggende woordenbrij! Ik ben letterlijk op de bank in slaap gevallen... #Op1npo — I.G. (@RHIG84) 26 september 2022

Een kleine 10 minuten. Die ruimte was lichtgewicht Kockelmann gegund om een paar kritische vraagjes te stellen. Daarna nam Rutte het over #Op1npo — Kevin Landhof (@KLandhof) 26 september 2022

Heb je de uitzending met Mark Rutte gemist en wil je hem terugkijken? Dat doe je hier.

Libelle sprak Mark Rutte vorig jaar voor Partij Kiezen. Daarin onthulde de destijds demissionair minister-president zijn plannen voor Rutte IV.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: De Telegraaf, Metro