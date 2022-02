Opa en oom van zangeres Sieneke vrijgesproken van verdenking hennepkwekerij

Dat bevestigt een persrechter van de rechtbank Gelderland maandagmiddag.

Beschuldigingen

De opa (74) en oom (50) van zangeres Sieneke moesten zich voor de rechter verantwoorden vanwege de hennepkwekerij die in 2018 op een bedrijventerrein in Nijmegen werd aangetroffen. De opa van Sieneke is woonachtig op het terrein waar de loods staat waarin de hennepplanten zijn aangetroffen. Hierdoor werd hij in verband gebracht met de kwekerij.

Onvoldoende bewijs

De rechter meldt dat dit onvoldoende bewijs is om hem te beschuldigen van het feit dat hij kennis zou hebben van de kwekerij op het terrein. “Er is niets wat hem er verder aan linkt, hij is nooit door getuigen gezien bijvoorbeeld”, aldus de persrechter.

Geen dader

De 50-jarige oom van Sieneke is ook vrijgesproken van de beschuldigen. “Er is geen bewijs dat hij wist van de hennepkwekerij of dat hij betrokken was bij de diefstal van stroom en gas. Voor hem geldt: het zijn van de eigenaar van het pand of de loods waarin de kwekerij zit, maakt je nog geen dader”, zo luidt de vrijspraak.

Bron: RTL Boulevard