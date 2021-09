Openhartig boek van Merlijn Kamerling over de zelfmoord van vader Antonie krijgt theaterstuk: “Heel spannend, ben benieuwd hoe het wordt”

Toen het boek van Merlijn uitkwam, werd het collectief geheugen van Nederland weer wakker gemaakt. Vele mensen zullen zich het moment in 2010 herinneren dat het nieuws naar buiten kwam dat Antonie Kamerling plots uit het leven stapte en zijn gezin achterliet.

Geen leuke herinneringen

In het boek vertelt Merlijn hoe hij in de eerste jaren na de dood van zijn vader niets meer met hem te maken wilde hebben. Hij wilde geen beelden van zijn werk zien of interviews lezen. Hierdoor had hij nog maar nauwelijks herinneringen aan zijn jeugd en de relatie met zijn vader. De herinneringen die hij wél had, waren meestal geen leuke herinneringen. “Ik denk dat ik me onbewust heel erg heb gefocust op de negatieve dingen zodat ik mijn vader makkelijker van me af kon duwen. Bijvoorbeeld hoe hij in de laatste periode van zijn leven eigenlijk alleen nog maar in badjas rondliep. En dat hij me weleens op blote voeten en in badjas naar school bracht, waar hij in de aula piano ging spelen. Dat vond ik heel vervelend, ik voelde me dan voor lul gezet”, vertelde hij in een interview met De Volkskrant.

Documentaire

Na het verschijnen van het boek volgde eerst al een documentaire en nu dus een theaterstuk. Het boek wordt daarvoor bewerkt naar een theaterversie door het team dat dat eerder al deed met Ma, naar het boek van Hugo Borst en gespeeld door Eric Corton.

Dit vindt Isa Hoes

Isa Hoes, de moeder van Merlijn en weduwe van Antonie, heeft altijd weinig losgelaten over de dood van Antonie. Desondanks reageert ze in Shownieuws positief op de komst van het theaterstuk: “Het is natuurlijk heel spannend en ik vraag me vooral af hoe ze er in hemelsnaam een stuk van gaan maken. Het wordt wel gemaakt door een fantastische producent, dus ik ben benieuwd. Maar voor nu is het vooral erg mooi en bijzonder.”

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: AD, Shownieuws.