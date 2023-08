Opgelet: vannacht zie je de zeldzame blauwe supermaan

We spreken van een blauwe maan, omdat het de tweede volle maan in één maand is. Op 1 augustus was het namelijk ook al volle maan.

Blauwe maan

Het fenomeen van twee volle manen in één maand komt gemiddeld slechts eens in de 2,7 jaar voor. De oorzaak hiervan is dat de zogenaamde synodische maand (van nieuwe maan tot volle maan) 29,5 dagen telt, wat niet precies overeenkomt met onze kalender. Een tweede volle maan wordt daarom een blauwe maan genoemd, naar de Engelse uitdrukking once in a blue moon, wat zoveel betekent als: het komt zelden voor. De laatste keer dat er twee volle manen in één jaar verschenen, was in 2018.

Supermaan

We hebben het daarnaast over een supermaan, omdat deze zo’n zeven procent groter en veertien procent helderder lijkt dan normaal. Dat komt door de afstand van de maan tot de aarde. Die verandert steeds, omdat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische (eivormige) baan rond de aarde maakt. Deze zomer kun je in totaal maar liefst vier (!) supermanen spotten.

Lijkt de blauwe supermaan écht blauw?

Of de blauwe supermaan er dan ook echt blauw uitziet? We moeten je helaas teleurstellen: waarschijnlijk niet. Hierboven las je al waaraan de blauwe maan haar naam dankt. Al legt wetenschapsexpert Martijn Peters aan HLN uit dat een blauwe kleur voor de maan niet onmogelijk is. “De samenstelling van de atmosfeer kan een invloed hebben op het zonlicht dat de maan richting onze ogen weerkaatst.”

Zo was er na de uitbarsting van de vulkaan Krakatoa in Indonesië een blauwe maan te zien. “Stofdeeltjes in de lucht bij bosbranden of vulkaanuitbarstingen kunnen als een filter werken”, zegt Peters daarover.

Dít is wanneer je de meeste kans hebt om de blauwe supermaan te zien

Hoe dan ook is de nacht van woensdag op donderdag een uitgelezen kans om te kijken naar de blauwe supermaan. In de vroege ochtend, zo rond 3.30 uur, heb je de meeste kans om de bijzondere maan te zien. De juiste omstandigheden daarvoor zijn een donkere, onbewolkte lucht, geen regen en beperkte luchtvervuiling. Helaas worden er vannacht wel buien verwacht, maar dat mag de pret niet drukken. Grijp dus je kans!

De volle maan van 31 augustus staat in het teken van Vissen en kan op sommige mensen een heftige uitwerking hebben.

Een interview met meteoroloog Helga van Leur:

