Opgepakte man wegens bedreiging Amalia is geen verdachte meer

Opgpakte man in zaak Amalia niet meer verdacht

Volgens het Parool had E. een account bij Sky ECC, een berichtendienst waar criminelen versleutelde berichten kunnen versturen. In 2021 werden er berichten gestuurd vanuit zijn account die betrekking hadden op de kroonprinses. De recherche vermoedde dat de informatie over Amalia werd ingewonnen om ‘een ernstig geweldsmisdrijf’ te plegen.

Naar aanleiding hiervan werd E. geruime tijd afgeluisterd en geobserveerd en in november 2022 vervolgens gearresteerd. Al gauw vervielen de aanklachten wegens een gebrek aan bewijs.

Wel bleven er verdenkingen tegen de man staan die te maken hebben met de handel in vuurwapens, explosieven en drugs waardoor hij vast bleef zitten.

Beveiliging Amalia

Sinds de verdenkingen werd Amalia zwaar beveiligd en moest ze ook haar intrek in een studentenhuis van de baan schuiven. In februari vertelde prinses Amalia dat ze hoopt dat er snel iets verandert in de situatie rond haar veiligheid.

‘Ik ga er heel eerlijk in zijn, dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb’, zei ze op Sint-Maarten, tijdens haar bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk. ‘Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.’

De (inmiddels niet meer) verdachte noemt de beschuldigingen ‘krankzinnig’ en liet weten dat het aan hem ‘vreet’ dat ze onder zware beveiliging leeft.

Bron: NOS, Parool