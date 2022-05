Opgepast! De komende dagen kun je snel verbranden

De meteorologen van Weeronline waarschuwen hiervoor. De verwachting is dat de zonkracht tussen de vijf en de zes zal zijn. Het betekent dat mensen met een normale huid het 15 tot maximaal 25 minuten vol kunnen houden zonder te verbranden.

Mensen met een bleek huidje moeten vooral oppassen, waarschuwt de weerdienst. De zonnestralen worden binnen enkele weken nog sterker. De zonnekracht loopt dan op naar acht, wat betekent dat je binnen tien minuten al verbrandt.

Boven de twintig graden

De komende dagen wordt het wederom lekker weer met veel zon. Dus we gaan allemaal lekker de deur uit en op terrassen zitten. Maandag en dinsdag kan het boven de twintig graden worden.

Ook als er bewolking is kan de zon sterk zijn. Stapelwolken werken namelijk als een soort spiegels die UV-straling weerkaatsen, waardoor soms meer dan de gebruikelijke zonnestraling wordt gemeten.

In het zuiden van het land is de zonkracht momenteel het hoogst. ,,In de loop van komende week kan de zonkracht daar in de middaguren tussen 12:00 en 15:00 uur waarden rond de zes bereiken”, zegt meteoroloog Wilfred Jansen tegen De Telegraaf. “Richting volgend weekend en kort daarna worden dit soort waarden ook in het midden van het land mogelijk.”

Goed smeren

Het is normaal dat in het voorjaar de zonkracht sterk is. KWF Kankerbestrijding hamert daarom op goed insmeren. We zijn door de winter niet meer gewend om ons in te smeren met zonnebrand. ,,De cultuur is inmiddels zo dat we op het strand wel smeren. Maar tijdens wat wij ‘zonvergeetmomenten’ noemen, is dat minder. Bijvoorbeeld tijdens het sporten. En zeker in het voorjaar zit die fles zonnebrand nog niet in je tas”, zegt woordvoerster Annebel Schipper van KWF Kankerbestrijding.

Bron: De Telegraaf/ANP