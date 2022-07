Opgepast: déze extreem giftige plant groeit op steeds meer plekken in Nederland

In Editie NL waarschuwt plantenkenner Stef van Walsum voor de gevaren van deze plant.

De gevlekte scheerling

Voorheen was de plant vooral te vinden in Limburg en in duingebieden, maar hij verspreidt zich momenteel snel. Hij doet het vooral goed in bermen en staat dus volop langs snelwegen.

Gevaar

Stef legt uit hoe gevaarlijk de plant is: “Een heel klein beetje innemen kan al fataal zijn.” De gevlekte scheerling werd vroeger zelfs bij executies gebruikt door de oude Grieken. Het is één van de giftigste planten in Nederland. Hij lijkt veel op daslook, een plant die je wél kunt plukken voor consumptie. Die twee wil je niet met elkaar verwarren!

Aanraking

Het gevaar ontstaat vooral bij innemen, niet zo zeer bij aanraking. Toch zou Stef het niet aanraden: “Omdat je later misschien met je handen aan je gezicht zit.”

Klimaatverandering

Dat de plant zo snel oprukt, heeft te maken met klimaatverandering. Hij doet het normaal goed in de warmere gebieden van ons land, maar dankzij de klimaatverandering is de temperatuur van het asfalt op de Nederlandse snelwegen toegenomen. Tussen twee stroken asfalt is de temperatuur zeer hoog, en daar gedijt de plant goed bij.

Middenberm

Als je in de auto zit, is de kans groot dat je de gevlekte scheerling spot in de middenberm. Hij kan namelijk wel 2 meter hoog worden, dus hij valt behoorlijk op. In de middenberm vormt deze plant volgens experts nauwelijks een gevaar. Het is in Nederland namelijk verboden om in de middenberm te lopen.

Bron: EditieNL