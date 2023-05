Opgepast: dit lijkt op een 2 euro-munt, maar is slechts 5 cent waard

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor buitenlandse munten die in omloop zijn. Meerdere Nederlanders vonden onlangs een Turkse lira-munt in hun portemonnee. Zo meldt het AD.

Gelijkenissen

Verwarrend is dat de lira-munt even groot is als de 2 euro-munt en ook nog eens dezelfde kleuren heeft: goud in het midden en een zilverkleurige rand. Daardoor zie je hem gauw aan voor 2 euro, maar de munt is in feite slechts 0,047 euro waard, ofwel 5 cent.

Waarschuwing

DNB laat aan het AD weten: “We hebben in het verleden wel eerder gewezen op de gelijkenis tussen de 1 lira- en 2 euro-munt, maar we zagen nu reden om deze waarschuwing nog eens te herhalen.” Bij de bank worden lira’s overigens gewoon als zodanig herkend en geweigerd.

Check je wisselgeld de komende tijd dus extra goed.

Sommige buitenlandse 🪙 munten lijken erg op #euromunten, maar zijn veel minder waard. Zie ook ons nieuwsbericht hierover. Ons advies: 👀 let op je #wisselgeld als je #contant betaalt!https://t.co/93gjPf0Wdp — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 4 mei 2023

Iedere maand geld overhouden? In onderstaande video hoor je hoe je dat doet:

Bron: AD.nl