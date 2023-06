Opgepast! Het kan zondag glad worden door regen na droogte

Na het erg natte voorjaar zitten we alweer een tijdje in een zeer droge periode. Deze zomer behoort nu al tot een van de droogste periodes ooit en dan moeten juli en augustus nog komen.

Maar vanaf zondag kunnen we meer buien verwachten. Zaterdag is het nog warm en droog en weer een prima dag om naar het strand te trekken. Vanaf zondagmiddag neemt de kans op plaatselijke buien mét onweer vanuit het zuiden toe, meldt Weeronline.

Kans op gladheid

Als je de weg opgaat tijdens of na de eerste bui moet je wel echt even oppassen. Een combinatie van regen en vuilresten kan een slijmerige laag vormen op het wegdek. Daardoor kan het glad zijn. Eigenlijk is het dan te hopen dat het meteen veel en hard gaat regenen, zodat de gladde laag wegspoelt. Bij een kleinere bui is de kans op gladheid dus groter.

Het wordt broeierig

Weeronline verwacht ook de rest van de week regen- en onweersbuien en het wordt broeierig weer. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 25 graden. Tussendoor valt er genoeg te genieten van zon en warmte.

De online weerdienst verwacht dat we in juli dit type weer ook gaan zien: hogere temperaturen en af en toe een verfrissende regen- of onweersbui. Zo lijkt het er dus niet op dat we weer zo’n lange periode van droogte krijgen.

Bron: Weeronline