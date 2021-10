Opgepast: KNMI geeft code geel af voor zware mistbanken

Vooral in het midden en zuiden komen plaatselijk dichte mistbanken voor waarbij het zicht terugloopt naar minder dan 200 meter.

Verraderlijk

Het KNMI waarschuwt iedereen die op pad gaat, want de mistbanken kunnen verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Verkeer en andere buitenactiviteiten kunnen daar dan ook hinder van ondervinden. Naar verwachting lost de mist in de loop van de ochtend weer op. De temperatuur ligt ‘s ochtends rond de 3 graden Celsius. In het oosten en noordoosten wordt het in de ochtend niet warmer dan slechts 1 graad.

Mooie zonnige dag

Op sommige plaatsen kan de mist wat langer blijven hangen, bijvoorbeeld rond het IJsselmeer. Maar over het algemeen is de voorspelling dat het voor de rest een mooie zonnige dag wordt met vanuit het westen sluierbewolking. Met zon warmt de lucht vrij snel op en is het tegen het middaguur al 11 à 13 graden. Het waait nauwelijks.

In de middag kan de temperatuur oplopen tot 15 graden op de Waddeneilanden en lokaal 17 graden in het zuiden van het land.

Rest van de week

Voor komende week zien de weersvoorspellingen er ook prima uit. Op een lokaal buitje na wordt het een redelijk droge week met af en toe wat zon. Maandag en dinsdag wordt het overwegend droog, maar kan de wind aan zee vrij krachtig zijn. De dinsdag start met buien en wolken, maar in de loop van de dag kan de zon doorbreken. Woensdag is er een mix van buien, wolken en slechts af en toe zon. Het wordt dan circa 13 graden en er waait nog altijd een frisse noordwestenwind.

Prima weer voor een mooie boswandeling. Zóveel calorieën verbrand je met een uur wandelen:

Bron: KNMI, Weeronline.