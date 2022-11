Opgevoerde e-bikes zijn gevaar voor verkeer: “Met name fatbikes en ‘VanMoof-achtigen’ vaak opgevoerd”

Uit de metingen is gebleken dat opgevoerde e-bikes gemiddeld minstens 13 kilometer per uur sneller rijden dan reguliere fietsen. Soms loopt de snelheid zelfs op tot 42 kilometer per uur.

Opgevoerde e-bikes

Volgens de Fietsersbond is een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het fietspad gewenst. Ze verrichtte de afgelopen maand 2000 metingen en kwamen erachter dat opgevoerde e-bikes vaak de 30 kilometer per uur aantikken. Ook de ANWB doet inmiddels onderzoek naar het instellen van een maximumsnelheid voor fietsers.

Gevaar

“Met name fatbikes en de ‘VanMoof-achtigen’ blijken vaker wel dan niet opgevoerd”, aldus de Fietsersbond. De grote snelheidsverschillen op het fietspad zorgen voor een gevoel van onveiligheid onder verkeersdeelnemers. Dat blijkt niet onterecht. In juni heeft de Fietsersbond het Meldpunt Ongevallen opgericht. Inmiddels staat de teller al op 200, maar het vermoeden is dat het werkelijke aantal veel hoger is. Een woordvoerder van de Fietsersbond laat weten dat bij deze gemelde ongevallen opmerkelijk vaak een te hard rijdende e-bike betrokken is.

Angst onder senioren

“Zij beheersen hun vervoermiddel vaak onvoldoende, raken andere verkeersdeelnemers tijdens het inhalen of van achteren. Ook komt het regelmatig voor dat e-bikers bochten te hard ingaan, waardoor ze op de verkeerde weghelft terechtkomen”, aldus de woordvoerder van de Fietsersbond. “Het gaat ons erom dat ze niet te hard fietsen. Veel senioren durven de fiets niet meer op en kinderen mogen of durven niet meer te beginnen op het fietspad. Er is sprake van een scheefgegroeide situatie.”

