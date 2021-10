Ophef in de Efteling: Holle Bolle Gijs zegt ineens ‘sex’

Iedereen heeft zo z’n behoeftes, dat begrijpen we best. Maar om je nou zo te laten gaan in een kinderpark...

Holle Bolle Gijs zorgt voor verwarring

De vrolijke prullenbak houdt het normaal gesproken bij teksten als ‘papier hier’. Hij weet precies wat hij wil, die Gijs, maar dit keer waren zijn behoeftes van heel andere aard. Een bezoeker filmde zijn opvallende teksten, en jawel, Holle Bolle Gijs zegt daadwerkelijk ‘sex’. Hoor maar:

Reactie van de Efteling

Of toch niet? Efteling-woordvoerder Steven van Gils ontkent dat Holle Bolle Gijs een opgewonden standje is: “Hij zegt daadwerkelijk iets anders. Wat hij zegt is thanks.”

Hij zegt dit al jaren

Gijs kampt dus niet met rode oortjes, maar met een slechte Engelse uitspraak! Sterker nog: hij blijkt dit al jaren te zeggen. “Bij ons was er daarom wel wat verwarring toen een bezoeker hiermee kwam”, aldus van Gils.

Gijs op taalcursus

“We zijn er gisteren op gewezen. Het klinkt ook wel apart, hoewel je volgens mij ook wel hoort wat je wil horen.” De woordvoerder laat weten dat er aan een passende oplossing wordt gewerkt: “We gaan met hem in gesprek over een taalcursus.”

Bron: Hart van Nederland.