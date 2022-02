Ophef over sociale woning van de Meilandjes in ‘Chateau Bijstand’

Volgens oplettende kijkers zou het nieuwe onderkomen van de Meilandjes helemaal geen ‘bijstandswoning’ zijn.

Krap bij kas

In Chateau bijstand moeten Martien, Erica en Maxime alles inleveren wat bij hun normale leven hoort. Denk bijvoorbeeld aan bankpasjes, auto’s, laptops en mobiele telefoons. Vervolgens verhuizen ze en krijgen ze een klein bedrag voor de inrichting van hun nieuwe huurhuisje én voor de aanschaf van een tweedehands auto. De familie moet een maand lang leven van een zeer beperkt budget. En dat is best lastig. Lukt het ze om met dit budget boodschappen te doen, rekeningen te betalen en een (kinder)feestje te organiseren?

Geen sociale huurwoning

Het huis waar de familie in terechtkomt, blijkt opgekocht door een projectontwikkelaar en is te huur voor 1750 euro per maand, plus twee maanden borgsom. Een behoorlijk bedrag, wat betekent dat het geen sociale huurwoning is. Als je in de bijstand zit, kun je dat natuurlijk nooit betalen. In het geval van de Meilandjes moeten ze het doen met 1559 euro per maand. Terwijl er normaal gesproken een maandinkomen van 5250 euro wordt gevraagd om dit huis te kunnen huren. Maar volgens Bart Ettekoven van Shownieuws kan de familie niet anders. Voor een tv-programma kan je natuurlijk niet zomaar een sociale huurwoning gebruiken, aangezien die hard nodig zijn voor mensen die écht hulp nodig hebben.

Volgens Bekende buren is er nog meer aan de hand. De familie zou er zelfs niet slapen, maar ’s avonds gewoon terugkeren naar hun villa in Noordwijk. “Denk dat ze er elke dag terugkomen en doen alsof ze hier pitten. Ik ga alles in de gaten houden”, zei een buurtbewoner.

Stichting babyspullen

Hoe dan ook: de Meilandjes zetten zich met dit nieuwe avontuur in voor Stichting Babyspullen. Deze stichting helpt aanstaande ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Zij zamelen bijvoorbeeld gebruikte en nieuwe babyspullen in om er babystartpakketten van te maken.

Chateau Bijstand is vanaf maandag 7 maart iedere week om 20.30 uur te zien op SBS6.

Bron: Shownieuws