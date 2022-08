Opluchting: op déze dag kunnen we eindelijk verkoeling verwachten

Volgens Matthijs van der Linden, meteoroloog bij WeerOnline, moeten we nog eventjes doorzetten, maar is het einde van de hitte zeker in zicht. “De hoogste temperaturen hebben we op donderdag”, legt hij uit. “Op grote schaal is het dan 30-33 graden en in het noorden van Limburg kan het 35 graden worden. In de nacht naar vrijdag is het nog een tijd boven de 20 graden en daarbij zullen veel mensen minder goed slapen.”

Hollandse luchten in aankomst

Maar daarna komt dan echt die verkoeling onze kant op. De echte hitte is vrijdag voorbij. “Het wordt nog steeds 23 graden aan de westkust tot 28 graden langs de oostkust. Maar daarmee is de warmte veel dragelijker.” Aldus Matthijs. Voor de échte verkoeling moeten we volgens hem wachten tot het weekend. “Zaterdag wordt het 21 tot 24 graden en zondag 20 tot 23 graden. We hebben dan Hollandse luchten met stapelwolken, zon en hooguit een paar lokale buitjes. Ideaal weer om lekker de warmte uit je huis te laten, maar ook om buiten te zitten.”

Bron: WeerOnline