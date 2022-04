Dorus, die regelmatig te zien was in de verschillende realityshows rond de familie, is zeer close met Frans. Normaal gesproken runt hij ook de fankraam bij de concerten van Frans. Dorus heeft volgens Frans een goede prognose, maar de familie wacht momenteel nog wel in spanning op nieuws over een datum waarop hij geopereerd kan worden. Het is niet bekendgemaakt aan welke vorm van kanker Dorus lijdt.

Frans Bauer: “Wanneer houdt dit op?”

Mariska, de vrouw van Frans, werd begin januari getroffen door een herseninfarct. De schrik zat er op dat moment goed in bij de familie en nu krijgen ze dus weer te maken met een flinke tegenslag. “Het is opnieuw een bak ellende die wij over ons heen krijgen”, zo omschrijft Frank het in de krant. “Ik denk ook weleens: wanneer houdt dit op. Mensen kennen mij als een vrolijke vent, maar ondertussen is er de afgelopen jaren toch wel genoeg aan narigheid en tegenslagen voorgevallen.”

Voornaamste is dat hij er weer bovenop komt

Dorus zal vanwege zijn ziekte niet van de partij zijn bij de komende concerten van Frans. “Voor alles is natuurlijk een oplossing te bedenken, maar het voornaamste is dat hij er weer bovenop komt”, aldus Frans.

Bron: De Telegraaf