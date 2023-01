Opnieuw sneeuw deze week? Op déze dagen is de kans het grootst

Voor wie hoopt het winterzonnetje veel te gaan zien deze week, is er slecht nieuws. Het blijft deze week vooral kil en grijs. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog.

Maandag

Maandag begint de week bewolkt met af en toe wat motregen. Woon je in Limburg? Dan kun je gelijk al een beetje sneeuw zien. In de rest van het land is het nevelig. Het wordt zo’n 2 tot 4 graden.

Dinsdag

Vannacht is de kans groot dat de temperatuur iets onder het vriespunt zakt. Dinsdag beginnen we de dag met mist. De temperaturen blijven hetzelfde als maandag. De zon komt iets vaker door.

Woensdag

In de nacht naar woensdag wordt het een heel stuk kouder: het kan zelfs -5 graden worden. Woensdag overdag zal er veel bewolking zijn en op de plekken waar dat het geval is zal de temperatuur niet ver boven het vriespunt uitkomen.

Donderdag: kans op sneeuw

Donderdagochtend kunnen we zomaar wakker worden in een witte wereld. In de nacht naar donderdag zal namelijk neerslag vallen én de kans is groot dat de lucht nog koud is. De neerslag kan daarom de vorm van (natte) sneeuw of ijzel aannemen. De kans op gladheid is donderdagochtend daarom ook groot. Overdag blijft de neerslag boven het zuidoosten hangen. In de rest van het land wordt het zonnig en de temperaturen zullen iets zachter zijn. Zo kan het in het noorden zelfs richting de 9 graden gaan.

Volgend weekend

Hoe het weekend eruitziet? Het blijft vrijdag en zaterdag relatief koud met in de nacht lichte vorst. Vanaf zondag gaat de temperaturen iets omhoog, maar het blijft wel wisselvallig.

Bron: Weer.nl