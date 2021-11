Oppassen: dít ingrediënt in kaarsen is gevaarlijk voor je hond

Om ze een lekkere geur te geven, bevatten kaarsen vaak essentiële oliën. Maar deze oliën zijn gevaarlijk voor je hond. Wintergroen, theeboomolie, pepermunt, den, zoete berk, kaneel en citrus behoren tot de schadelijkste oliën.

Irritaties

Van etherische oliën is bekend dat ze lever- en zenuwstelselschade veroorzaken bij honden, om nog maar te zwijgen over het feit dat ze voor irritatie in de mond en keel kunnen zorgen. Dit is wel alleen als een hond de kaars echt opeet. “Geurkaarsen zijn niet per se slecht voor honden om in te ademen, maar net als sommige mensen zijn er bepaalde dieren die wat gevoeliger kunnen zijn voor geuren”, zegt Dr. Pagan. “Je mag een dier in ieder geval nooit essentiële oliën aanbrengen of voeren.”

Symptomen

Honden met een verminderde ademhaling of aandoeningen zoals astma mogen niet te veel worden blootgesteld aan kaarsen. Een sterke geur kan ook een allergische reactie veroorzaken. Als je merkt dat je hond niest, hoest of jeuk, piepende ademhaling of overmatig tranende ogen heeft, kan dit een allergische reactie op een kaars zijn.

Biologische kaarsen

Paraffinewas is een ander ingrediënt dat je moet vermijden. Veel kaarsen worden gemaakt met paraffinewas die kankerverwekkende stoffen afgeeft wanneer het brandt. Daarom is het voor jou en je pup het beste om voor biologische soja-, kokos- of bijenwaskaarsen te kiezen. Dit betekent echter niet dat kauwen op een organische waskaars goed is voor honden. De was kan nog steeds vast komen te zitten in hun spijsverteringskanaal, wat kan leiden tot maagklachten of diarree.

De lont

Vergeet ook de lont niet. Kaarslonten worden vaak vastgezet met kleine stukjes metaal die voor schade kunnen zorgen als je viervoeter hem inslikt. De lonten zelf kunnen verstikkingsgevaar opleveren of ongemakkelijke spijsverteringsproblemen veroorzaken.

Bron: PureWow.