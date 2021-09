Oproep vader Carlo Heuvelman in ‘Opsporing verzocht’ gaat ‘door merg en been’

“Het is geen snitchen. Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets heel ernstigs”, aldus zijn vader.

Ernstig mishandeld

Carlo werd in juli van dit jaar ernstig mishandeld op Mallorca en overleed vier dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Inmiddels zitten er zes 18- en 19-jarige verdachten in voorlopige hechtenis, waarvan er vier worden verdacht van betrokkenheid bij Carlo’s dood. Omdat nog niet alle getuigen zich hebben gemeld, hoopt de vader van Carlo dat alsnog een aantal mensen van zich laten horen.

“Hij had veel zin om weg te gaan”

Volgens hem verheugde Carlo zich ontzettend op de vriendenvakantie naar Mallorca. “Hij kwam nog gezellig kletsen. Hij had veel zin om weg te gaan. Een beetje kaarten, voetballen op het strand, lekker lui doen.” Carlo was volgens hem op een goede plek in zijn leven. “Het ging allemaal perfect. Hij trainde drie of vier keer per week in de sportschool, at gezond, dronk zeer matig. Hij was vaak de bob. Ze noemden hem wel eens the godfather. Hij zorgde voor iedereen.” Ook op relatiegebied ging het hem voor de wind: hij was klaar om de volgende stap met zijn vriendin te nemen, trouwen en misschien kinderen.

“Het verdriet is intens”

Helaas heeft dat nooit mogen gebeuren: al op de eerste avond van zijn vakantie gaat het volledig mis. Nadat een confrontatie met een paar jongens uit Hilversum wordt Carlo zwaar mishandeld en belandt hij in het ziekenhuis. Zijn vader ziet hem als hij daar in diepe coma ligt. Op dat moment ziet het er al niet goed uit voor Carlo. Hij kan zwaar gehandicapt raken maar ook overlijden. “Aan de ene kant hoop je dat het goed komt. Maar aan de andere kant: als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.” Carlo overleed uiteindelijk op 27-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Het verdriet hakt er nog elke dag in bij zijn vader. “Het gemis blijft. We staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het verdriet is intens. Het is niet niets als je je zoon verliest op 27-jarige leeftijd.”

Op zoek naar specifieke getuigen

De vader van Carlo hoopt dat zijn verhaal ervoor zorgt dat alle getuigen en filmpjes die er rond de fatale mishandeling zijn, worden gevonden. De politie blijkt bijvoorbeeld nog op zoek te zijn naar twee meisjes die bij Carlo hurkten na de mishandeling en naar twee jongens die een video maakten. Ook laat de politie in de uitzending beelden zien van getuigen naar wie ze op zoek zijn. “Pak je verantwoordelijkheid. Ook al ben je nog zo jong. Je zou toch ook niet willen dat het iemand aangedaan wordt die jij kent? Van wie jij houdt? Je broer, zus, vader, moeder. Denk daar dan aan. Het is geen snitchen. We hebben het hier niet over een winkeldiefstal, we hebben het over iets superernstigs. Stap over die angst heen en help ons om de daders gestraft te krijgen.”

Reacties Twitter

De dringende oproep van Carlo’s vader maakt bij kijkers diepe indruk, zo blijkt op Twitter. Mensen vinden het knap dat hij zijn verhaal doet in Opsporing verzocht:

Wat een krachtige man/vader van Carlo. Mag de hel zijn weg vinden naar de daders, uitschot van een totaal verloederde samenleving #OpsporingVerzocht #Carlo — Kevin Compier (@KCompier) 14 september 2021

Carlo zijn vader aan het woord…. Dit breekt echt m’n hart. Zo’n zinloze dood💔 echt waarom, waarom moet dit gebeuren…. Hopelijk de aller zwaarste straffen voor de daders. 😥😡 #OpsporingVerzocht — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) 14 september 2021

De vader van Carlo Heuvelman roept getuigen op. Hartverscheurend verdrietig. Ik hoop dat alle getuigen zich alsnog melden! Doe wat je moet en hoort te doen. #carloheuvelman #JusticeForCarlo#Opsporingverzocht https://t.co/mNgwUvfAMv — Mariciel (@MaricielZ) 14 september 2021

Wat een pijnlijke beelden van een jongen die nog zoveel levenslust uitstraalde.



Verklaring heldhaftige vader van doodgetrapte Carlo Heuvelman gaat door merg en been. #opsporingverzocht — R. Buijt (@RonaldBuijt) 14 september 2021

Bron: Twitter, NPO