Opvallend: anale pijn wordt vaak niet veroorzaakt door aambeien, maar híerdoor

Omdat het vandaag Nationale Poepdag is, vindt Proctos Kliniek het belangrijk om deze ‘aandoening’ aan het licht te brengen. De kliniek is gespecialiseerd in aandoeningen van de anus en de endeldarm en behandelt zo’n 1.400 patiënten per maand. Van zo’n 6 op de 10 mensen die zich melden, blijkt 30 tot 40 procent een anale fissuur te hebben.

Wat is een anale fissuur?

“Ze komen binnen en zeggen dat ze aambeien hebben”, zo vertelt chirurg Charlotte Molenaar. “Maar zeker bij de helft van de patiënten is dat niet zo. Vaak is er sprake van een fissuur. Dat is een scheurtje of een wondje in de anus op een gevoelige plek. Daar groeit weleens wildvlees op en daarom zien mensen het aan voor aambeien. Zelfs artsen.”

Symptomen anale fissuur

Wanneer je een anale fissuur hebt, dan heb je vaak last van onderstaande klachten:

Een scherpe pijn tijdens of na de stoelgang, vaak wordt een gevoel van ‘de huid die openscheurt’ beschreven.

Meestal is bij een anale fissuur ook sprake van wat bloedverlies.

In zeldzame gevallen kan er bij een anale fissuur een ontsteking ontstaan waar pus uitkomt.

Hoe eerder ontdekt, hoe beter

Omdat ook artsen een anale fissuur regelmatig aanzien voor aambeien, krijgen mensen de verkeerde behandeling en dat kan nare gevolgen hebben. “Hoe eerder je dit behandelt, hoe sneller je van de klachten af bent. Maar omdat te vaak gedacht wordt dat het aambeien zijn, duurt dat te lang en worden de problemen alleen maar groter.”

Behandeling

Als een anale fissuur net ontstaan is, is deze namelijk best eenvoudig te behandelen. Door te zorgen voor zachte ontlasting en pijnstilling kun je in no-time van je klachten af zijn. Vaak wordt vezelrijke voeding geadviseerd, meer beweging, ander toiletgedrag en een gezondere zithouding. Ook krijgen mensen vaak pijnstillers voorgeschreven en een inwendig in te brengen zalfje. Dit zorgt voor ontspanning van de kringspier, waardoor ook de doorbloeding van de huid verbetert. Pas als de klachten niet verminderen, is een operatie nodig. “Maar als we er op tijd bij zijn is dat niet nodig,” zo stelt Molenaar gerust.

Om een anale fissuur te voorkomen is het ook belangrijk om je darmen gezond te houden. Dat kun je doen met behulp van deze tips:

Bron: Max Vandaag