Oranje wijn wordt dé trend van 2022, maar wat is het nu eigenlijk?

Hoe wordt het gemaakt?

Hoewel je misschien anders zou denken, wordt oranje wijn gemaakt van witte druiven. “Oranje wijn wordt gemaakt door hetzelfde proces als rode wijn, maar dan toegepast bij witte druiven”, zo legt wijnconnaisseur Iphy aan Het Laatste Nieuws uit. “Bij witte wijn worden de witte druiven geperst en wordt het sap meteen gescheiden van de schillen, de pitten en de steeltjes. Bij rode wijn blijft het sap even macereren, of weken, met de schillen, pitten en steeltjes. Als je dat proces toepast bij witte druiven, krijg je dus orange wine. Letterlijk, want het sap krijgt een geel tot oranje kleur.”

Bijzondere smaak

Qua smaak moet je je er wel op instellen dat het helemaal niks weg heeft van witte of rode wijn. “De schillen en pitten beïnvloeden het smaakpatroon omdat ze tannines afgeven. In rode wijn zitten ook tannines, maar ik vergelijk het met de tannines in thee. Wanneer je een tas koude thee drinkt, krijg je een droog, zacht samentrekkend gevoel in je mond. Een beetje bitter. Maar oranje wijn kan ook heel verfrissend zijn. Fruitig. Kruidig. Aromatisch. Veel voller en intenser van smaak.”

Bron: HLN