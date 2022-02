Oscarnominatie voor Kirsten Stewart voor haar rol als Diana in ‘Spencer’

Na heel wat seizoenen van The Crown kwam eind 2021 een film uit over het leven van prinsen Diana. De film Spencer gaat over het weekend dat Diana besluit dat ze van prins Charles wil scheiden. Ze viert dat weekend kerst met de koninklijke familie op Sandringham en maakt daar de moeilijke keuze.

Twee druppels

Prinses Diana werd gespeeld door de Amerikaanse Kristen Stewart, die vooral bekend werd door haar rol van Bella Swan in de Twilight Saga. Het leek in eerste instantie niet de meest logische keuze om haar de Britse prinses te laten spelen, maar uiteindelijk leek ze als twee druppels water op Diana.

Negatieve reacties

Hoewel de film erg mooi is gefilmd, zijn royaltykenners er absoluut niet over te spreken. De ‘dramatische’ film zou volgens de kenners onnodig ‘gemeen’ en kwetsend zijn voor Diana’s zoons, prins William en prins Harry. “Het is heel gemeen om haar op deze manier neer te zetten. Het is totaal onnodig”, zegt Ingrid Seward, de hoofdredacteur van Majesty Magazine, erover. “William en Harry zullen daar heel boos en gekwetst over zijn. Ze zullen het vreselijk vinden dat hun moeder zo wordt geportretteerd in een grote film.”

Er kwamen overigens ook positieve reviews over de film binnen. Zo noemen kenners de vertolking van actrice Kristen Stewart ‘perfect’. Ze zou de maniertjes en het accent van Diana exact nadoen. Niet voor niets dat de Amerikaanse nu kans maakt op een Oscar voor beste actrice.

Golden Globe

De andere genomineerden zijn Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The lost daughter), Penélope Cruz (Parallel mothers) en Nicole Kidman (Being the Ricardos). Dit is de eerste keer dat Kirsten is genomineerd voor een Oscar. Ze werd eerder al wel genomineerd voor een Golden Globe voor haar rol in de film. Uiteindelijk ging Nicole Kidman er met het beeldje vandoor.

De Oscars worden op 27 maart uitgereikt.

Bron: ABC, Deadline