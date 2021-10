Oscarwinnende film ‘The Father’ krijgt een vervolg mét Anthony Hopkins

Regisseur Florian Zeller maakte maandag bekend dat er een vervolg op de film wordt gemaakt. De opnames van de film The Son zijn al afgerond.

“Na onze samenwerking voor The Father kon ik geen nieuwe film maken zonder Anthony”, vertelt de regisseur. “Hij was de eerste die het script van The Son las, want een van de personages is speciaal voor hem geschreven. Dat hij ons heeft geholpen dit nieuwe verhaal te vertellen was een eer, een zegen en erg emotioneel.”

Vervolg film The Father

De film The Father is gebaseerd op het door Zeller geschreven gelijknamige toneelstuk dat in 2012 in première ging in Parijs en daarna in ruim veertig landen te zien was. Daarna schreef Zeller in dezelfde serie toneelstukken The Mother en The Son. Welke rol Hopkins in The Son speelt, is nog niet bekend.

