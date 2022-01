Eén ding is zeker: de getuigenissen vallen niet uit in het voordeel van John. Zo wordt er gesproken van een ‘angstcultuur’ binnen Talpa en een ‘manipulatieve’ manier van leidinggeven.

Iedereen is bang voor John

Zo vertelt een oud-medewerker dat iedereen eigenlijk bang is voor John. “Zijn humeur is vaak niet best, maar er zijn uitschieters naar beneden. Dan waarschuwt iedereen elkaar: pas maar op. Staat hij een meisje op de werkvloer uit te foeteren, omdat de koffie te koud is.”

Ga je er tegenin, dan vlieg je eruit

Radio-dj Erik de Zwart, die directeur was van Talpa Radio International, herkent zich in dit verhaal. “Iedereen is bang voor hem. Als John de Mol de werkvloer op loopt, klikt het personeel met de hakken. Bang voor de grote baas. Ga je er tegenin, dan is het exit voor je.”

Scheldpartijen

Volgens Erik is er sprake van een ‘angstcultuur’ binnen het bedrijf. Zo was hij weleens getuige een scheldende John die zijn werknemers afblafte. “Een voorbeeld: voor de opnames van The voice was John in gesprek met kandidaten of regie. Twee man in de zaal stonden te praten, John ontstak in woede. Ze moesten, zei hij, ‘hun kop houden, want ze waren aan het werk’. Terwijl het gewoon twee geluidstechnici waren, die óók aan het werk waren. Van welke planeet kom je dan? Ik heb hem weleens gevraagd: waarom geef je mensen nooit complimenten? Zijn antwoord: dat kost te veel tijd.”

Zijn wil is wet

Erik spreekt van een ‘manipulatieve, intimiderende manier van leidinggeven’. “De Mols wil is wet. Natuurlijk, dat mag, omdat hij de eigenaar is. Hij is de baas, hij speelt graag de baas, maar dan moet je niet vreemd opkijken als mensen vertrekken. Hij loopt mensen voor de voeten die daardoor hun werk niet naar behoren kunnen doen. Daardoor wordt fout op fout gemaakt.”

