Over déze uitspraak van Meghan Markle is nu een hoop te doen

In een interview dat Meghan aan het Amerikaanse blad The Cut gaf, haalt ze een anekdote aan van een Zuid-Afrikaanse ‘cast member’ van The Lion King. Hij zou haar hebben verteld dat er na haar bruiloft met Harry ‘even hard op straat werd gefeest als toen Mandela werd vrijgelaten’. De enige Zuid-Afrikaanse acteur uit The Lion King, John Kani, beweert echter dat hij Meghan nooit heeft ontmoet.

Mooi moment

Meghan zou de persoon in kwestie volgens haar hebben gesproken tijdens de première van de live-action versie van The Lion King in Londen, die ze in 2019 samen met Harry bezocht. De Zuid-Afrikaanse acteur zou haar daar apart hebben genomen en hebben verteld: “Je moet weten: toen jij lid werd van de koninklijke familie, hebben we even hard op straat gefeest als toen Mandela werd bevrijd uit de gevangenis.” Volgens Meghan was het ‘een heel mooi moment’.

Verkeerde herinnering

Vreemd aan het verhaal is dat John Kani zich het gesprek dus zelf niet kan heugen. “Het verbijstert me echt. Ik heb Meghan Markle nog nooit ontmoet”, vertelt hij aan de Daily Mail. “Ik ben de enige Zuid-Afrikaan in de cast en ik was niet bij de première in Londen. Het is gewoon een verkeerde herinnering van haar.” Daarnaast was de bruiloft van de Sussexes niet bepaald een ding in Zuid-Afrika. “In mijn herinnering weet niemand wanneer ze trouwden. We hadden geen Zuid-Afrikaanse band met de bruiloft of met haar huwelijk met Harry. Ik ben hier echt door verrast.”

Lebo M.

Wel is bekend dat Meghan en Harry op de première-avond kort met de componist van de film spraken, de Zuid-Afrikaan Lebohang Morake, beter bekend als Lebo M., maar hij laat aan de Daily Mail weten zich niet te herinneren dat hij het met Meghan over Nelson Mandela heeft gehad.

Geen goede vergelijking

In ieder geval is de kleinzoon van Nelson Mandela op zijn zachtst gezegd niet blij met Meghans uitspraken. “Vechten tegen zestig jaar apartheid en 350 jaar kolonialisme in Zuid-Afrika is níet hetzelfde als trouwen met een witte prins”, vindt hij.

Armoe

De uitspraken van Meghan over Nelson Mandela zijn niet de enige die voor opgetrokken wenkbrauwen zorgen. Een klaagzang over de Californische miljoenenvilla die zij en Harry zich in eerste instantie niet konden veroorloven, maar uiteindelijk toch kochten, schoot eveneens in het verkeerde keelgat. “We hadden geen baan, dus we waren niet van plan om dit huis te bekijken. Het was onmogelijk. Het is net als toen ik jonger was en aan window shoppen deed”, treurt Meghan in het interview. Ze kan op weinig sympathie rekenen. “Arme Meghan Markle, we zouden een crowdfunding voor haar moeten opzetten. Wat is armoede zwaar”, luidt één van de reacties.

