Overnachten naast Harry en Meghan? Híer kun je dat kunt doen en dít kost het

Verblijven in het riante optrekje mag wat kosten, maar dan heb je wél een onvergetelijke ervaring.

Tripje naar Montecito

In 2020 pakten prins Harry en Meghan Markle hun spullen en verhuisden ze van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten. Hoewel er mogelijk een verhuizing in het verschiet ligt, wonen ze al drie jaar in de prachtige omgeving van Montecito, Californië. Niet alleen Harry en Meghan wonen daar in een pracht van een huis, ook de huizen van de omwonenden zien er niet bepaald verkeerd uit. Eén daarvan is dat van de 88-jarige Frank McGinity, een filmregisseur die onder meer de film The romance and reaping of Riven Rock regisseerde. Een luxeprobleem, maar het huis van McGinity, dat is vernoemd naar de film, is inmiddels te groot voor hem geworden, waardoor hij het voor een groot gedeelte verhuurt.

Harry en Meghan als buren

Afijn, wat krijg je daar dan voor? De afbeeldingen op AirBnB laten een gigantisch huis zien met veel authentieke details. Het bestaat onder meer uit vier slaapkamers, vier badkamers, een bar en een thuisbioscoop. Nu snappen we meteen waarom het voor McGinity zelf te groot is geworden. Ook de tuin mag niet vergeten worden, want inclusief zwembad, levend schaakbord (ja, écht!) en een mini-golfbaan is ook dat een bijzonder luxe plek. Begint het al te kriebelen? Hieronder kun je het huis, zowel van binnen als van buiten, goed bekijken.

Royaal prijskaartje

Net als de buurtbewoners van huize ‘Riven Rock’ moet je wel over een royaal budget beschikken. McGinity vraagt voor een verblijf van slechts één nachtje namelijk zo’n 2000 euro en daar bovenop komt nog een toeristenbelasting van twaalf procent. Wil je je trouwe viervoeter meenemen? Ook daar betaal je dan nog zo’n 200 euro voor. Dan kun je dus wél zeggen dat je tijdelijk de buurvrouw van Harry en Meghan bent geweest.

