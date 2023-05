Pak de paraplu, want er gaat veel regen vallen

De paraplu is ook de komende week nog wel even nodig. Hoewel het 17 tot 20 graden kan worden op zondag, kunnen er later op de dag forse regen- en onweersbuien ontstaan. Vooral in het zuiden, westen en midden van het land. Plaatselijk kan er veel regen vallen, meldt Weeronline. Soms gaan buien zelfs gepaard met hagel.

Warme maandag met regen

Maandag kan het in de oostelijke helft van het land 20 graden of meer worden. Er ontstaan dan stapelwolken en de verwachting is dat daar opnieuw buien en onweer uit kunnen ontstaan. ‘s Avonds komt er dan vanuit het westen een regengebied dat over het hele land trekt.

Dinsdag en woensdag verlopen nat

Dinsdag blijft het regengebied hangen en valt er in de ochtend veel regen. In de middag wordt het vanuit het westen wel droger, maar in het oosten kan het nog een tijd doorregenen. Het blijft wel zacht met een graad of 17.

Voor woensdag is de verwachting nog wat onzeker, volgens Weeronline. Het kan zomaar zijn dat het weer de hele dag nat is.

Vanaf donderdag zonniger

Vanaf donderdag wordt het zonniger met 16 graden in de kustgebieden tot 20 graden in het zuiden en oosten van het land. Dat is vrij normaal voor mei.

IJsheiligen

Het is komende week de periode van IJsheiligen: van 11 tot en met 15 mei. Na deze datum is de kans heel klein dat er nog nachtvorst komt. Maar dat wil niet zeggen dat het veel warmer gaat worden de komende weken. Voorlopig blijft het dus een zeer wisselvallige lente!

Bron: Weeronline