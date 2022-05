Bereid je voor op twee dagen waarop het minder zonnig wordt. Het onweer en de regen van vanmorgen was slechts een voorbode van wat komen gaat.

Vandaag en morgen veel regen

Vanmiddag is het volgens Buienradar ‘wisselend bewolkt met vanuit het westen opnieuw onweersbuien’. Zodra de buien het land intrekken, worden ze steeds actiever. Vooral mensen in het oosten en zuidoosten van het land zijn gewaarschuwd, want daar vallen de zwaarste onweersbuien met kans op hagel, veel neerslag en windstoten. De temperaturen verschillen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuiden van Limburg.

Regenrecord

Laat je morgenochtend trouwens niet misleiden als je de zon ziet schijnen. Als we de weerberichten mogen geloven, neemt de bewolking in de loop van de ochtend pas toe, waarna het weer gaat regenen. ‘s Middags bereikt de regen het toppunt: het wordt vooral in het zuidoosten van Nederland erg nat. Daar kan lokaal meer dan 50 milliliter aan regen vallen. Dat is meer dan de gemiddelde totale neerslag in de maand mei.

Wateroverlast

Door de grote hoeveelheid regen bestaat er kans op wateroverlast. Wie nog de weg op moet, is dus gewaarschuwd. De buien gaan opnieuw gepaard met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt tussen de 18 en 22 graden.

Ga je morgen naar de Libelle Zomerweek? Maak je dan geen zorgen om de plensbuien: een groot deel van het evenement vindt namelijk binnen plaats en de grootste plensbuien komen niet voor in het westen van het land. De complete weersvoorspelling voor de Libelle Zomerweek vind je hier.

Het weer voor het weekend

Het weekend verloopt gelukkig een stuk droger. Je kunt zelfs weer het terras op. We kunnen rekenen op droog weer en zonnige perioden. De temperatuur wordt op zaterdag zo’n 19 graden, op zondag 21 graden.

Bron: Buienradar