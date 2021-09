Paleispersoneel heeft pestklacht tegen Meghan Markle ingetrokken

In de nieuwe druk van het boek delen de schrijvers en royalexperts Omid Scobie en Carolyn Durand meer details over de beschuldigingen naar Meghan toe.

Klachten ingetrokken

Waar eerder dit jaar nog bekend werd gemaakt dat er onderzoek wordt gedaan naar het vermeende pestgedrag van Meghan, schrijven de twee nu dat de stafleden van de koninklijke familie de klachten bij HR hebben ingetrokken. Speciaal voor deze nieuwe informatie, hebben ze dus een nieuwe druk laten maken van het boek.

Rapporten over pestgedrag

Nadat Meghan en Harry begin dit jaar hun interview met Oprah Winfrey deden, kwamen de geruchten over het pestgedrag van Meghan naar buiten. Haar voormalig communicatiesecretaris Jason Knauf liet weten dat hij zich in 2018 al zorgen maakte over het gedrag van Meghan, die maar liefst twee PA’s zou hebben weggepest. De krant The Times publiceerde destijds twee rapporten waarin Meghan beschuldigd wordt van pestgedrag door het paleispersoneel. Meghan zou de twee zo erg hebben gepest en vernederd, dat ze ervan moesten huilen.

“Voorbeeldfunctie”

Meghan liet destijds weten dat er niet klopte van de beschuldigingen. “Het maakt de hertogin verdrietig dat er weer een aanval wordt gedaan op haar als persoon”, zo liet een woordvoerder van haar weten. “Omdat ze zelf vaak onderhevig is aan pestgedrag en zich altijd inzet voor mensen die het slachtoffer zijn van pijn en trauma. Ze is vastberaden om zich te blijven inzetten voor compassie over de hele wereld en belooft een voorbeeldfunctie te zijn voor wat juist is.”

Bron: RTL Boulevard