Panty's met fleecestof zijn dé modetip voor deze winter en het ziet er niet zo gek uit als je denkt

Voordat je flashbacks krijgt naar de maillots van vroeger: een fleecepanty is geen dik, pluizig gevaarte dat je weliswaar warm houdt, maar er nogal oncharmant uitziet. De truc waarom deze panty's zo warm blijven zit hem namelijk niet in de soort stof, maar in de voering.

Twee lagen

Thats right, fleecepanty's zijn gevoerd. De binnenste laag is van een beige of caramelkleurige thermostof. De buitenste laag is traditioneel pantymateriaal. Op die manier lijkt het bij veel vrouwen alsof er onder de panty gelijk de huid van het been zit, maar in werkelijkheid kijk je dus op een laag thermostof. Hoe handig!

Lekker warm

De fleecepanty's zijn sinds de lancering een regelrechte hit en wij snappen waarom. Niet langer hoef je je leuke jurkjes in de kast te laten hangen als het kwik daalt naar winterse temperaturen: trek gewoon een fleecepanty uit de kast en je bent klaar om te gaan.

Warmer dan een broek

Wie overigens denkt dat je je in de winter extra warm kleedt door een panty onder je jeans te dragen: dat klopt helaas niet helemaal. Hoe dat zit, leggen we je allemaal uit in dit artikel: Waarom je in de winter eigenlijk beter een panty dan een broek kunt dragen.

Bron: Freundin.