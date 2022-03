Parasol of paraplu? Dít wordt het weer van deze week

Vandaag kruipt het kwik nog omhoog tot tussen de 14 en 18 graden. De noordoostenwind waait zwak tot matig en de hoogste temperaturen worden zoals vrijwel altijd in het zuiden van het land verwacht. Vanavond blijft het helder, pas in de nacht ontstaat er lage bewolking. Het koelt af tot iets boven nul. Maandagochtend start de dag bewolkt, maar die trekken gauw weg en de zon breekt nog even door.

Vanaf dinsdag

So far, so good, maar vanaf dinsdag slaat het weer om. Met een noordoostelijke stroming wordt de rest van de week aanhoudend koudere lucht aangevoerd en de temperatuur valt daardoor iedere dag weer een stukje lager uit. Deze dinsdag komt de maximumtemperatuur uit tussen 11 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Verder zijn er veel wolkenvelden en kan het in het zuiden van het land gaan regenen.

Natte sneeuw

Op woensdag wordt het ronduit fris: ‘s middags wordt het hooguit een graad of 8. Daarbij is kans op enkele buien, sommige zelfs met natte sneeuw. Er staat een frisse, noordoosten wind. Ook de rest van de week is er dagelijks kans op regen en houdt de zon zich verscholen achter de wolken. De temperatuur heeft de grootste moeite om overdag nog boven de 10 graden te komen. Brr!

Zonnigste maart ooit

Als je kijkt naar de maand die we hebben gehad, valt dit weerbeeld nogal uit de toon. Maar eigenlijk is het weer van komende week, met maxima van 11 tot 13 graden, normaler voor deze tijd van het jaar dan de zonovergoten weken die achter ons liggen.

Gisteren werd bekend dat maart nog nooit eerder zó zonnig was sinds de metingen begonnen als de maart waar we nu in zitten. Tot aan afgelopen vrijdag werd er al 211 uur zon gemeten, wat nu al meer is dan de 208 uur van het vorige zonrecord uit maart 2014. Het aantal zonuren gaat de komende dagen nog verder oplopen, tot het einde van maart is bereikt.

Bron: Weerplaza, NOS.