Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand openhartig over tijdelijk stoppen met werken

Christine Theunissen volgt haar tijdelijk op als fractievoorzitter van de partij.

Esther Ouwehand open over ‘roofbouw’

In een verklaring heeft Esther het over roofbouw op haar lichaam. Daardoor kampt ze nu met gezondheidsproblemen door aanhoudende overbelasting. ‘In overleg met mijn huisarts heb ik daarom besloten tijdelijk mijn taken als Kamerlid en fractievoorzitter van Partij voor de Dieren neer te leggen, zodat ik kan herstellen.’

Moeilijk besluit

Ze spreekt over ‘een lastig besluit’, maar weet dat ze deze keuze moet maken. ‘Wie ooit een burn-out heeft gehad, zoals ik in 2015, weet hoe belangrijk het is om gezondheidsklachten die daarvan een voorbode zijn, te herkennen en tijdig in te grijpen om een goed en vlot herstel mogelijk te maken. Dat is wat ik nu doe.’

Het ziekteverlof voor Kamerleden duurt zestien weken. Esther hoopt binnen die tijd te herstellen, zodat ze eind januari kan terugkeren op haar plek in de Kamer.

Steun

Esther wordt na het delen van haar verklaring online gesteund door collega’s en volgers. Zo wenst GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver haar veel sterkte. ‘Hoop je snel weer terug te zien, maar neem vooral alle tijd die je nodig hebt!’

