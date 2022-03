Partner Jerney Kaagman en Earth & Fire-bassist Bert Ruiter overleden Beeld ?unoPress/Patrick van Emst

Verdrietig nieuws voor Jerney Kaagman (73): haar partner Bert Ruiter, met wie ze maar liefst 50 jaar samen was, is overleden. Bert werkte onder andere als bassist van Earth & Fire, de band waar Jerney ook in zat. Bert is 75 jaar geworden.

Rust zacht