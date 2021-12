Pas op: zó kan die online date met een beetje pech flink in de papieren lopen

Liefde in de lucht

Een datingfraudeur lijkt ogenschijnlijk 'gewoon’ een ontzettende leukerd die je tegen kunt komen op datingsites of via sociale media. Je raakt aan de klets, wisselt wat gegevens uit en spreekt misschien alvast een datum af voor een afspraakje. Er lijkt niks aan de hand en degene waarmee je kletst en waaraan je je begint te hechten lijkt een perfecte match.

Rode vlaggen

Je wordt vaak overladen met liefde en complimentjes. De vraag of je bijvoorbeeld aan het beleggen bent, of hoe je met je geld omgaat, lijkt een normale vraag in het proces van elkaar leren kennen. Zeker als je al een tijdje met iemand in gesprek bent via WhatsApp of een ander platform. Je date stelt aan je voor om te beleggen in een bepaald bedrijf en helpt je bij het maken van een keuze. Je maakt het geld over en plots valt het stil aan de andere kant van de lijn. De persoon lijkt daarna verder onvindbaar. Weg date, weg geld.

30.000 euro per persoon

Het bovenstaande scenario kwam Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) regelmatig tegen het afgelopen jaar. Bij de Fraudehelpdesk kwamen dit jaar 544 meldingen over datingfraude binnen. Er werden 218 mensen voor in totaal bijna 7 miljoen euro opgelicht. Gemiddeld waren deze slachtoffers per persoon 30.000 euro kwijt. Vorig jaar lag dat bedrag nog veel lager, namelijk op gemiddeld 17.000 euro.

Campagne

Zeker in de wintermaanden, als er meer toeloop is op datingapps en -sites, zijn er ook meer oplichters actief. Juist daarom start het CCV vandaag met een campagne om gebruikers van zulke apps en sites bewust te maken van het bestaan en het risico van datingfraudeurs. Gebruikers zien de komende tijd berichten en kaders op Lexa en Tinder die gaan over datingfraude en hoe je het signaleert.

Signalen

“Naast het vragen om geld zijn het overladen met liefde en niet willen (video)bellen ook signalen om alert op te zijn”, zegt Mila Cassée van het centrum tegen Linda. “Als je vermoedt dat je wordt opgelicht, meld je dan bij de Fraudehelpdesk, doe aangifte bij de politie en schakel voor juridische en psychische hulp ook Slachtofferhulp in.” Oppassen dus!

Bron: NU.nl, Linda.