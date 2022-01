Pascale stond in 2019 in de halve finale van The Voice Kids. “Ik heb de tijd van leven gehad”, zo vertelt ze. En dat blijkt, want ze waagt vanavond nóg een poging. Vlak voordat ze op moet krijgt ze nog een gelukswens van Barbara Pravi: ‘Zing met je hart!’.

Tweede plek songfestival

Die gelukswens is natuurlijk niet voor niks, want Pascale heeft ervoor gekozen om Voilà te zingen, een nummer waarmee Pravi vorig jaar tijdens het Songfestival veel indruk maakte. Ze belandde uiteindelijk zelfs op de tweede plek. Ondanks haar jonge leeftijd lukt het ook Pascale om de nodige emotie in het nummer te leggen.

“Het mooiste wat we tot nu toe hebben gezien”

Slechts een paar seconden nadat ze begint met zingen, draait Anouk voor haar. En dan duurt het niet lang meer voordat ook Ali B, Glennis Grace en Waylon hun stoel omdraaien. Het meisje wordt vervolgens overspoeld met complimentjes. “Wat een verrassing ben je. Ik ben echt een beetje onder de indruk van je”, zo vertelt Waylon. “Bizar mooie stem”, zo vindt Glennis. Ali B doet er nog een schepje bovenop: “Wauw, het mooiste wat we tot nu toe gezien hebben”, zo stelt hij. “Prachtige stem! Echt te gek”, vindt Anouk. ‘Het lijkt er op de feedback van Anouk het meeste bij haar binnenkomt, want het meisje besluit om met haar verder te gaan.

Ook de kijkers thuis zijn erg onder de indruk van Pascale, zo blijkt uit een rondje op Twitter.

Pascale... dan ben je 17 en dan al zo'n prachtige stem.

Uiteraard draait Anouk als eerste; die heeft een neus voor kwaliteit. Mooi dat dat omgekeerd ook opgaat; Anouk wordt de coach van Pascale. #tvoh pic.twitter.com/ZmVfLB4YyN — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 7 januari 2022

Genoten. Traantje. Puurheid. Potverdikke prachtig! Het lied dat het songfestival had moeten winnen. #pascale #tvoh pic.twitter.com/1W1E7SFPyI — Vivian Olzheim (@vivianolzheim) 7 januari 2022

OMG Someone auditions with voila in the voice of holland. #eurovision #tvoh — Mathijs 🇳🇱 #TIRANA2023🇦🇱 (@mattie156) 1 januari 2022

Pascale: geen zielig verhaal, geen te uitbundige persoonlijkheid, gewoon goed.



Dit is waar de #tvoh omgaat. pic.twitter.com/6Pt3z4k790 — Dreamer (@MCnotHamm3r) 7 januari 2022

Prachtig, ik kreeg kippenvel van Pascale. Heel mooi gezongen. Je hebt jezelf echt even laten zien.#voila #tvoh pic.twitter.com/paNeeAgqpf — Emily Veneman (@eveneman) 7 januari 2022

Bron: RTL 4