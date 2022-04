Afgelopen najaar maakte Cristiano Ronaldo op Instagram bekend dat Georgina zwanger was van een tweeling. De fans waren buitenzinnen van blijdschap en het bericht werd met 32 miljoen likes de meest gelikete post van 2021. Maar aan het sprookje is abrupt een einde gekomen.

Emotionele post

“Met groot verdriet moeten wij aankondigen dat ons zoontje is overleden”, begint de voetballer zijn verklaring. “Dit is de grootste pijn die je als ouder kunt voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons kracht om door te gaan. We willen de dokters en zusters bedanken voor hun goede zorgen.”

“We zijn allemaal kapot van verdriet”, vervolgt hij. “We hopen dat iedereen onze privacy in deze ontzettend moeilijke tijd respecteert.” Hij sluit af met prachtige, maar hartverscheurende woorden: “Ons babyzoontje, onze engel. We zullen voor altijd van je houden.”

Steunbetuigingen

Onder het bericht regent het hartjes, gebeden en andere steunbetuigingen van beroemdheden en fans. In de eerste tien uur dat het bericht online staat heeft hij al 10 miljoen likes gekregen, wat veel zegt over hoe de fans meeleven met de stervoetballer. In zijn bericht schrijft Ronaldo nog niks over het dochtertje dat de bevalling wel overleefd heeft.

Gezin

Samen met Rodríguez kreeg Ronaldo eerder al dochter Alana. Daarvoor werd Ronaldo in een eerdere relatie vader van zoon Cristiano Junior (11) en de tweeling Eva en Mateo (4).

