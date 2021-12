Patricia (53): “Door mijn kinderen altijd op de eerste plaats te zetten, verwaarloosde ik mijn eigen gezondheid”

Libelle in samenwerking met de Rijksoverheid

“Als moeder van twee zoons had ik mezelf helemaal weggecijferd. Vooral omdat de oudste autisme bleek te hebben, waar veel zorgen bij kwamen kijken. Zeker in zijn schoolperiode was ik vooral bezig met zorgen: ik slobberde in de ochtend hooguit een kommetje cornflakes met melk naar binnen. Tussen de middag was ik al blij als ik gehaast een boterham kon eten. Alles stond in het teken van: als het met de kinderen maar goed gaat, ik kom daarna wel. In de avond kookte ik en schepte ik altijd extra op voor mezelf als er wat overbleef. Zonde om weg te gooien, vond ik. Maar echt genieten van mijn zelfgemaakte eten was er lang niet meer bij.”

Minder grote porties

“Een jaar geleden kwam het besef dat mijn zoon met autisme zijn leven eigenlijk heel goed op de rails had. Hij had mij niet meer nodig. Het was tijd om voor mezelf te gaan zorgen. De eerste stap was om te gaan eten wat en wanneer mijn lichaam het nodig had: van gemak naar een doelbewuste maaltijd. Lunchen doe ik nu met een kommetje ongezoete granola met voedzame, volle yoghurt. Ik probeer meer naar mijn lijf te luisteren en pas mijn voeding daarop aan. Heb ik honger of niet? ’s Avonds eet ik meer groente dan aardappelen en zijn mijn porties kleiner en smaakvoller. Bovendien luister ik nu naar de signalen van mijn lijf: genoeg is genoeg.”

“Zorgen voor een ander is prachtig, maar er komt een tijd dat je aandacht moet schenken aan je eigen behoeftes. Het kan wonderen doen”

In balans

“Waar ik vroeger na een rotdag naar een zak chips greep, is die behoefte er nu veel minder. Wat overigens niet wil zeggen dat ik nooit chips eet, of dat een gevulde koek bij de koffie taboe is. Er is meer balans, zowel lichamelijk als mentaal. Eten is geen troost meer, het is een manier om mezelf te voeden, aardig voor mezelf te zijn. Gewichtsverlies was niet mijn doel, maar ik viel wel af. Ik voel me sinds de verandering letterlijk en figuurlijk minder zwaar. Ik durf meer uit mijn comfortzone te komen, voel me energieker en levendiger dan ooit.”

Met de fiets

“Terwijl ik anders ging eten, besloot ik ook toe te geven aan mijn grote wens: een boek schrijven. Het klinkt bizar, maar binnen een half jaar was ik een thriller rijker en twintig kilo lichter. Dat was hetgeen dat me nog altijd het meest verbaast: de kracht van werken aan je droom. Inmiddels is mijn tweede thriller er. Schrijven betekent stilzitten, maar op andere vlakken pak ik alle beweging die ik kan. Ik ben nooit fanatiek geweest en heb niks met de sportschool. Ik train mijn arm- en beenspieren tijdens het ophangen van de was of tijdens het koken. Ik pak bewust voor alles de fiets. Mijn conclusie over het beter zorgen voor mezelf: zorgen voor een ander is prachtig, maar er komt een tijd dat je aandacht moet schenken aan je eigen behoeftes. Het kan wonderen doen.”

Kleine veranderingen in je leefstijl dragen bij aan een goede weerstand. Al binnen een paar weken kunnen ze effect hebben. En als je gezonder leeft, zit je vaak lekkerder in je vel: je voelt je energieker. Met een goede weerstand word je minder snel ziek van bacteriën en virussen, zoals corona. En als je toch ziek wordt, heb je vaak minder klachten. Bovendien verklein je met een gezonde leefstijl de kans op aandoeningen, zoals kanker en hart- en vaatziekten.

Gezonder leven is makkelijker dan je denkt. Helemaal als je keuzes maakt die bij jouw leven passen. Want als iets bij jou past, hou je het veel langer vol. Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Ontdek wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

De campagne Fitopjouwmanier.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.