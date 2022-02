In de kist stopt hij spullen voor Norwin. Vanzelfsprekend maakt dit indruk op Patrick, zijn omgeving, maar ook op de kijker thuis.

Emotionele momenten in Over mijn lijk

Patrick wil graag dat de onderkant van de deksel van zijn kist versierd wordt. “Zodat ik straks een mooi uitzicht heb als ik erin lig”, verklaart hij. “Ik vraag aan iedereen om een persoonlijk bericht achter te laten. (...) Het is weer gezellig, met een beladen achtergrond. Maar dat is niet erg in deze situatie.”

Herinneringskist

Omdat er nog steigerhouten planken over zijn van de grafkist die Patrick met zijn vrienden heeft gemaakt, besluiten zij om er een speciale herinneringskist van te maken. Patrick stopt er zijn motorpak in, zijn nieuwe helm en een skipak. Maar ook kleine dingen, zoals manchetknopen met een speciale betekenis. En een boek waarin Patrick vragen over zijn leven beantwoordt, zodat Norwin een beter beeld van zijn vader krijgt als hij groot is. Als zijn zoontje later vragen heeft over wie zijn vader precies was, kan hij de kist openen en de spullen vastpakken. “Kijk maar hierin. Dit is waar je vader van hield en voor jou heeft nagelaten”, omschrijft Patrick het zelf.

Indrukwekkend

Zoals bij iedere aflevering van Over mijn lijk, pinken kijkers een traantje weg bij de verdrietige verhalen en de bijzondere manier waarop de kandidaten met hun diagnose omgaan. De herinneringskist van Patrick maakt bijvoorbeeld veel indruk op de kijkers, zo laten ze via Twitter weten. “Diep respect voor Patrick en zijn gezin”, schrijft iemand na de aflevering.

Patrick houdt zich zo groot, maar wat moet hij angstig en verdrietig zijn. De liefde voor Tibby en Norwin maar ook de liefde voor het leven spat gewoon van het scherm. Hartverscheurend en zo oneerlijk💔💔#overmijnlijk — Marianne R. (@montflor) 2 februari 2022

Samen met je jonge kindje je grafkist beschilderen waar je 2-3 weken later in begraven wordt. En daarna een herinneringenkist voor hem maken. Diep respect voor #Patrick en zijn gezin.#overmijnlijk — Lieke Muller (@LiekeMuller) 2 februari 2022

Heb toch wel wat tranen gelaten, vooral het verhaal van Patrick greep mij erg aan. 💔 #overmijnlijk pic.twitter.com/RIN0i5uEMd — Rosemarie (@RoosjeF) 2 februari 2022

"Als je iets leuk vindt doe het dan. Laat je door niemand remmen." Mooie woorden van Patrick. Leef. Nu. Doe wat je gelukkig maakt.#overmijnlijk — Shelley van Dijk (@shelleyvandijk) 2 februari 2022

Mooie boodschap van Patrick voor zijn zoon.

Doe waar je zin in hebt al is het ballet.



#OverMijnLijk — BroederJoey (@BroederJoey) 2 februari 2022

