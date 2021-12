Love is in the air! Acteur Patrick Martens zit dit jaar niet alleen aan de kersttafel. In een interview met Shownieuws vertelt hij dat hij een nieuwe liefde heeft.

Niet alleen aan de kersttafel

“Ik ga Eerste Kerstdag lekker naar mijn ouders, dat is een traditie die we eigenlijk al jaren doen. Maar ik zit dit keer niet alleen aan de kersttafel”, onthult hij in het bijzijn van vriendin en collega Do. De zangeres vult aan: “Deze mooie man heeft eindelijk iemand gevonden die hij echt leuk vindt.”

Allerleukste Brabander

Patrick is duidelijk helemaal in de wolken en vertelt stralend: “Het wordt een heel andere kerst dan de afgelopen jaren dat ik het alleen heb gevierd. Dus ik heb heel erg veel zin in de kerst!” Volgens de acteur is zijn nieuwe vlam niet bekend en zit hij ook helemaal niet ‘in het wereldje’. “Hij is de allerleukste Brabander die er is denk ik”, sluit Patrick af.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Patrick Martens (@patrickmartensofficial) op 21 Dec 2021 om 2:27 PST

Bron: Shownieuws