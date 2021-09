Patty Brard blikt terug op huwelijksdag:“7 jaar en 35 kilo geleden”

Bij de foto staat ze met een knipoog óók nog eens stil bij een andere mijlpaal.

Zeven jaar getrouwd

Zeven jaar geleden gaf Patty Brard haar Antione het jawoord, op een zonovergoten dag te Ibiza. Het stel is nog altijd zielsgelukkig, en dat steekt Patty niet onder stoelen of banken. Ze deelt vol trots dan ook een kiekje van haar trouwdag, maar toch is ze niet helemaal blij met de foto’s van toen.

35 kilo geleden

Grappend schrijft ze: “Vandaag exact 7 jaar en 35 kilo geleden! Zo jammer voor de foto’s! Maar hé de essentie is: nog steeds super gelukkig met mijn rots in de branding!”. Patty viel de afgelopen jaren namelijk flink wat kilo's af, nadat ze een maagverkleining onderging. Eerder zei ze hierover: “Ik vocht al jaren tegen mijn gewicht, maar kreeg het er niet af. Inmiddels zat ik al bijna tegen suikerziekte aan. Ik was de zestig gepasseerd en wilde nog twintig à 25 gezonde jaren hebben. Dus zocht ik hulp.”

Felicitaties

Op Instagram heeft niemand oog voor haar 'extra kilo’s’ van toen, maar overlaadt iedereen de presentatrice met felicitaties. “Je was en bent prachtig”, schrijft een volger. “Jullie gaan absoluut door ‘dik en dun’ met elkaar en dat is het allerbelangrijkste! Nog heel veel jaren van geluk en gezondheid gewenst hoor, geniet ervan!”, reageert een ander vol enthousiasme onder de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 26 Sep 2021 om 11:12 PDT

Bron: Instagram