Patty Zomer: “Onder het oog van de roddelpers sloop hij mijn hotelkamer uit”

“Voor mannenbands waren de Dolly Dots een fenomeen. Zes van die jonge kippetjes bij elkaar, ze vonden altijd wel een van ons aantrekkelijk. Zeker in de jaren tachtig, toen we met de Dolly Dots onze grootste successen hadden en veel optraden op grote muziekfestivals en gala’s kregen we veel aandacht.

Onze manager destijds waakte als een akela over ons. Wij speelden daar graag mee. Tijdens opnames voor het programma Musikladen in Duitsland was Esther ineens weg. Hij in paniek, wij plagend: ‘O, die zagen we net met die gozer van Kool & The Gang vertrekken.’

Wilde tijd

Het was een leuke, wilde tijd. We hebben zo veel andere artiesten leren kennen, dansten samen, zaten in de bar of rookten stiekem een jointje. Echt bijzonder was het feestje in het Hyatt hotel in Zwitserland, waar we waren ter ere van het Gouden Roos Festival in Montreux.

Vier dagen lang kwamen er allerlei internationale artiesten optreden, zoals Queen, Elton John, Rod Stewart en Joan Jett. Later werd daar één grote tv-show van gemaakt. Wij verheugden ons allemaal erg op UB40, maar zij waren helaas op een andere dag geboekt. Wij zaten vlak na Duran Duran. Die band was immens populair en had toen een hit met The Reflex.

Na afloop nodigden wij de jongens uit voor een drankje en dansje in ons hotel. Dat vonden we wel stoer, een beetje flirten met vijf van die Engelse jongens. Buiten stonden allemaal jonge Duran Duran-fans keihard te gillen.

Knappe bassist

Zelf kon ik het erg goed vinden met de waanzinnig knappe bassist van de band, John Taylor. Met hem beleefde ik zelfs een korte fling. Onder het oog van de roddelpers, die in hetzelfde hotel verbleef, sloop hij mijn kamer uit. Beneden vroeg Barbara Plugge van het tijdschrift Privé nog verbaasd aan Angela en Sjeel: ‘Hé, was dat niet John Taylor? Duran Duran logeert toch hier tegenover?’ Toen ik even later de lift uit kwam, deden de andere Dots expres heel luchtig: ‘O Pat, wat heb je lekker lang uitgeslapen.’

Fijne herinneringen

Later heeft John me nog een paar keer uitgenodigd. Als Duran Duran optrad bij Countdown, bijvoorbeeld. We hebben samen nog een feestje gehad in het Amstel Hotel en in een nachtrestaurant in Amsterdam. Zanger Simon le Bon was toen ook echt heel spontaan tegen mij, helemaal niet arrogant.

Al met al hebben John en ik een paar maanden iets gehad, maar het werkte niet echt. We gingen allebei een andere kant op met onze carrières. Ik heb fijne herinneringen aan hem en hij blijkbaar na dertig jaar ook nog aan mij. Via fotograaf William Rutten kreeg ik laatst nog de groetjes van hem. Zo lief!”

