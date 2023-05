Paul de Leeuw opent de Libelle Zomerweek en wordt (zomer)columnist bij Libelle!

De zomer van Paul geeft een bijzonder inkijkje in het vakantiealbum van Paul de Leeuw. Aan de hand van zijn privé-zomerfoto’s blikt Paul in de columns terug op zijn leukste en mooiste zomerherinneringen.

Column Paul de Leeuw

In zijn eerste column, die deze week verschijnt, doet Paul een boekje open over die ene ‘verregende’ familievakantie in Rockanje: “Het water gutste van de trap én dwars door het plafond naar beneden.”

Ook zal Paul in zijn columns terugblikken op de momenten dat hij onder een Spaanse parasol zat te bellen met de dieren-begrafenisondernemer, zijn eerste vakantie zonder ouders en de eerste vakantie met goede vriendin Simone Kleinsma na het overlijden van haar partner Guus.

Hilmar Mulder, de hoofdredacteur van Libelle is trots op Paul als nieuwe columnist: “Je hoort Paul praten als je de columns leest. Ik moet er steeds weer om lachen.”

De eerste column van Paul de Leeuw verschijnt op donderdag 11 mei in Libelle en op Libelle.nl. Op die dag opent hij ook met een knal de Libelle Zomerweek in Vijfhuizen.