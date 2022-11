Paul de Leeuw over gedrag achter de schermen: ‘Ik ging soms de grens over’

Om zichzelf ‘scherp’ te krijgen, zou Paul de Leeuw in het verleden soms de grens over zijn gegaan achter de schermen. “Je streeft naar het perfecte, het ultieme en dan neem je iedereen mee in je enthousiasme.”

Het vervelende jongetje

Zondagavond waren presentator Paul de Leeuw en NOS Journaal-presentatrice Simone Weinans te gast in ‘Boerderij van Dorst’. Aan de ontbijttafel vindt een opvallend en openhartig gesprek plaats. De Leeuw vertelt dat hij weleens te ver ging achter de schermen. “Voordat ik opging was ik altijd een beetje aan het pesten met iedereen. Niet naar, maar om mezelf scherp te krijgen. Het vervelende jongetje was ik dan. Het moment dat ik het toneel op kwam, was ik die leuke presentator.”

Over de grens

Inmiddels is Paul de Leeuw minder fel geworden, maar er zijn volgens hem zeker mensen die hem ‘irritant en naar’ vinden. “Ik denk dat ik sowieso intimiderend kan overkomen omdat ik veel ben en veel praat en altijd het hoogste woord voer.” Hij geeft toe dat het ‘opnaaien’ weleens te ver ging.“Je gaat over de grens soms en dan moet je gecorrigeerd worden.”

De Wereld Draait Door

Het gesprek vond plaats vóór de onthullingen van afgelopen vrijdagavond over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. In een Volkskrant-artikel vertellen tientallen oud-medewerkers over de woede-uitbarstingen van Matthijs van Nieuwkerk. DWDD werd gemaakt door BNNVARA, de omroep waar Paul de Leeuw ook jarenlang werkte.

Bron: Linda.nl, Ad.nl