Dochtertje Belle werd op 30 september geboren met slechts 22 weken en overleed na de vroeggeboorte.

Een bouwval

Om een frisse start te maken, kochten Pauline en haar man Harmen een huis in Bussum. Maar voordat ze kunnen verhuizen, moeten ze nog een hoop doen. “Het is een huis waar niemand zijn vingers aan durfde te branden omdat het a) een monumentaal pand is, b) het is een houten huis en c) alles, maar dan ook werkelijk álles moet nog gedaan worden”, legt Pauline uit in Echte Gooische moeders op Videoland.

Babykamertje

Tijdens de rondleiding geeft ze toe het moeilijk te vinden om de kamer die ze in gedachten hadden als babykamertje voor Belle binnen te lopen. “De laatste keer dat ik daar kwam, was het nog de babykamer”, zegt ze, terwijl ze zoekt naar woorden. “Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, het was zo’n mooi kamertje geweest.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Pauline Wingelaar (@paulinewing) op 6 Jan 2022 om 5:05 PST

Ruimte voor verdriet

Het was een pittige periode voor Pauline en Harmen, maar het bracht hen ook wat moois. “Wat wij hebben meegemaakt heeft ons zó naar elkaar toegebracht, dat had ik niet verwacht”, vertelt ze dankbaar. “Harmen is zo lief en geeft me zoveel ruimte om verdrietig te zijn, te huilen. Hij zou nooit zeggen: ‘Kom op, zeg’, hij is in alles trots op me. Ik hield al heel veel van hem, maar ik houd nu nog meer van hem.”

Geen overhaaste beslissingen

Wanneer vriendin Leslie bij het nieuwe huis langskomt, vraagt ze hoe Harmen en Pauline nu verdergaan. Ze legt uit dat ze nog niet hebben besloten of ze voor een vierde kindje willen gaan. “Ik heb met Harmen besloten dat we in ieder geval eerst hier gaan wonen en rust in de tent gaan creëren”, zegt ze. “We moeten geen overhaaste beslissingen nemen.”

Geen vervanging

Harmen begint er wel vaak over, zegt Pauline even later als ze alleen voor de camera zit. “Ik denk toch dat dat komt omdat hij een man is en redelijk praktisch is, en denkt dat het misschien troost biedt. Ik denk ook wel dat het troost biedt. Maar het vervangt Belle niet. Al wil het niet zeggen, nu Belle overleden is, dat mijn wens voor nog een baby weg is. Ik wilde zo graag een derde kindje, dat heb ik nu gekregen - al is ze overleden. Ik denk dat ik eerst rust moet krijgen.”

Bron: Videoland