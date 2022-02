Gelukkig zou het niet gaan om een heel zorgwekkende blessure. Ook zou de kroonprinses niet per se geblesseerd zijn geraakt door het skiën. Waarom Amalia wel op krukken zou lopen is nog niet duidelijk. Het nieuwtje over de prinses wordt overigens nog niet bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Canada

Amalia blijkt dus gewoon bij haar familie in Lech te zijn. Eerder ging het gerucht dat ze in Canada zou zijn met haar vermeende vriend. Gek is het niet dat Amalia op pad is: ze is momenteel vrij en heeft geen werkzaamheden voor ons land.

Roddels

Yvonne Coldeweijer (Life of Yvonne) kwam gisteren al met het bericht dat Amalia gewoon in Lech bij de koninklijke familie is.

Bron: Rick Evers, Life of Yvonne