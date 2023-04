Perfecte paasuitjes: dit zijn de mooiste tentoonstellingen in Nederland

De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam ( t/m 10 april 2023)

Onze voormalige koningin Juliana was een eigenzinnige vrouw. Ze werd ook wel ‘vorstin naast de rode loper’ genoemd, want ze was modern en wars van het protocol. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam kun je door haar bijzondere leven wandelen en meer dan 200 objecten uit onder meer haar roerige regeerperiode tussen 1948 en 1980 bewonderen. Van Juliana’s flamboyante garderobe tot de Crème Calèche, het rijtuig dat koningin Emma cadeau gaf aan haar dochter Wilhelmina voor haar inhuldiging.

Ter afsluiting van de tentoonstelling is tot 10 april de Juliana 10-daagse met lezingen, theateravonden, familieateliers en een quiz. Komt dat zien: op 8 april vertelt Libelle’s royaltyexpert Josine Droogendijk over de indrukwekkende kledingkast van Juliana.

Piet Paris e.a. - Illustraties, glaskunst in Museum JAN in Amstelveen (t/m 18 juni 2023)

Heb jij Libelle’s modenummer gezien vorige maand? De prachtige cover daarvan is een illustratie van mode-illustrator Piet Paris, pseudoniem van Pieter ’t Hoen (1962). Zijn tekeningen worden al 25 jaar gepubliceerd in verschillende nationale en internationale kranten en tijdschriften, zoals Vogue en Elle.

Paris’ werk in de tentoonstelling is geïnspireerd op de glaskunstcollectie van Museum JAN en het werk van Nederlandse modeontwerpers zoals Viktor&Rolf, Claes Iversen en Spijkers en Spijkers. Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder kreeg met een aantal gelukkige Libelle-lezers een rondleiding en noemde de tentoonstelling ‘een feest voor het oog’.

Efteling - De tentoonstelling in het Noordbrabants Museum (t/m 21 mei 2023)

Toen in 1933 de leer- en schoenenindustrie het moeilijk had in de regio, legden een pastoor en een kapelaan ‘ter ontspanning ende vermaeck’ een trapveldje aan in het Brabantse dorp Kaatsheuvel. Het was het begin van wat we nu kennen als de wondere wereld van de Efteling. In het Noordbrabants Museum ontdek je zeventig jaar Efteling, met de eerste krabbels voor het Sprookjesbos door ontwerper Peter Reijnders en tekeningen van Anton Pieck. Leuk voor oud en jong!

Gianni Versace Retrospective in het Groninger Museum (t/m zondag 7 mei)

De excentrieke Italiaanse modeontwerper Gianni Versace is een van de invloedrijkste couturiers ooit. In het Groninger Museum kun je talloze outfits, accessoires, tekeningen en filmopnames van de legendarische shows uit zijn glorietijd van 1989 tot 1997 bewonderen.