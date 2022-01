Persconferentie 14 januari: alle veranderingen op een rij

Wij hebben alle veranderende maatregelen voor je op een rij gezet.

Persconferentie 14 januari

Goed nieuws: dankzij de dalende bezetting in de ziekenhuizen, is er ruimte voor versoepelingen. Deze versoepelingen gaan vanaf zaterdag al in. Het gaat om versoepelingen voor het onderwijs, sporten, contactberoepen en de detailhandel. Helaas zijn er geen versoepelingen voor de horeca en de cultuursector aangekondigd.

Onderwijs

Het mbo, hogescholen en universiteiten mogen weer fysiek gaan lesgeven. Afgelopen maandag mochten de basis- en middelbare scholen al open.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers, schoonheidssalons en massagesalons mogen hun deuren weer openen, tot 17:00 uur. Mondkapjes zijn verplicht.

Niet-essentiële winkels mogen open

De niet-essentiële winkels mogen weer open. Wel moeten ze om 17:00 uur dicht en mag er maar 1 klant per 5 vierkante meter de winkel bezoeken.

Sporten

Binnen sporten wordt weer mogelijk. Sportclubs mogen hun deuren openen. Sportwedstrijden binnen de eigen club mogen weer, maar wel zonder publiek.

Kunst en cultuur

Kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.

Groepsgrootte

De groepsgrootte voor buiten en binnen gaat naar maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand.

Mondkapjes

Wat betreft mondkapjes wordt vanaf nu aangeraden om minstens een medisch mondmasker te dragen. Stoffen mondkapjes worden afgeraden. Klik hier om de verschillende types mondkapjes te bekijken.

Versoepelde quarantaineregels

Ook de quarantaineregels worden versoepeld. De quarantaineplicht vervalt voor mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad en voor mensen die dit jaar nog corona hebben gehad.

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?

Bron: Rijksoverheid, persconferentie 14-01-2022