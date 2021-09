Persconferentie 14 september: dít zijn alle versoepelingen en nieuwe maatregelen

Dat zijn de versoepelingen en nieuwe maatregelen die demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september bekend hebben gemaakt. Kern is dat er vanaf 25 september in ieder geval een einde komt aan de anderhalvemetersamenleving.

Geen anderhalve meter afstand meer

“Ik begreep dat het woord anderhalvemetersamenleving zijn eigen Wikipedia-pagina heeft”, begon Rutte de persconferentie. “We zijn er bijna aan gewend geraakt, maar toch ook niet. Hoe moeilijk was het op de momenten dat mensen om je heen een arm om de schouder nodig had.” Hij is dan ook blij om aan te kondigen dat ze vanaf 25 september de anderhalve meter afstand als verplichting kunnen afschaffen.

Maar toch durft Rutte niet te hard te juichen. “Ik zeg er meteen bij, dat is niet de dag waarop alles weer helemaal is zoals voor corona. Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en opnames in het ziekenhuis. Er zijn ook nog te weinig mensen immuun en dat maakt het najaar onzeker.”

Nieuwe regels

Wel zijn er dus wat nieuwe versoepelen. Om voor wat duidelijkheid te zorgen, zetten we alle nieuwe versoepelingen (en maatregelen) op een rijtje. Deze gaan in vanaf 25 september:

De 1,5 meter komt te vervallen. Je moet de CoronaCheck-app vaker laten zien, bijvoorbeeld in de horeca en als je naar de bioscoop of het theater gaat. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Bioscopen en andere zalen mogen weer 100 procent capaciteit. Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt een maximum van 75%. Meerdaagse festivals en feestjes zijn weer toegestaan, maar ook daar geldt een maximum aantal bezoekers van 75% van de normale capaciteit. De nachthoreca blijft dicht van 24.00 tot 6.00 uur. Wel mogen discotheken en nachtclubs vanaf 25 september net als de andere horecagelegenheden tot middernacht open. Het advies voor thuiswerken wordt iets versoepeld. Je mag binnenkort wat vaker naar kantoor. Het advies luidt: thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is. Mondkapjes blijven verplicht in het openbaar vervoer, maar wel alleen in de voertuigen. Daarnaast blijven mondkapjes verplicht op luchthavens. In het onderwijs mogen hoorcolleges weer, ook zonder mondkapje. Het advies blijft om twee keer per week een zelftest te doen. Voor het primair onderwijs vervalt vanaf 20 september de quarantaineregel voor de hele klas als één leerling positief test. Alleen leerlingen met een positieve test of klachten moeten thuisblijven.

Derde prik

De Gezondheidsraad adviseert om voorlopig alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde vaccinatie te geven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Bij deze groep mensen is er niet voldoende of geen opbouw van immuniteit te zien na twee vaccinaties. Een derde prik kan dat wel verhogen. “Mensen die in aanmerking komen voor een derde prik, worden vanaf oktober door hun eigen medisch specialist uitgenodigd. Dat gaat om tussen 200.000 en 400.000 patiënten”, vertelde De Jonge.

Coronapas

Op 1 november wordt bekeken of de coronapas in onder meer de horeca nog verplicht blijft. Dan krijgt het kabinet nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT). Wanneer de nieuwe persconferentie is, is nog niet bekend.

Bron: NOS.