Het was een historische persconferentie. Naast dat vrijwel alle maatregelen binnenkort worden opgeheven, was Mark Rutte voor het eerst niet aanwezig bij de persconferentie. De minister-president moest aanwezig zijn in de Eerste Kamer en kon daardoor de pers niet te woord staan.

De adviezen om geen handen te schudden, handen vaak te wassen, goed te ventileren en om te testen bij klachten blijven. “Het aantal besmettingen is nog altijd ontzettend groot. We zijn net over de piek heen, we moeten nog steeds voorzichtig zijn”, vertelt Kuipers. De eerste versoepelronde gaat vrijdag in en een week later, op 25 februari, haalt het kabinet de voet nog verder van de rem. Dan komen bijna alle maatregelen de vervallen. 15 maart is er een nieuw weegmoment.

We zetten voor je op een rij wat je kunt verwachten.

Mondkapjes en bezoek

Per direct kun je thuis weer zoveel mensen uitnodigen als je wilt. Er wordt nog wel geadviseerd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, in ieder geval de helft van de tijd.

Er geldt per 18 februari geen anderhalve meter afstand meer op plekken waar een coronapas nodig is, zoals in een bioscoop of stadion. De mondkapjesplicht wordt per 18 februari ook deels afgeschaft: alleen in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen wordt nog gevraagd om een mondkapje te dragen.

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs deels te vervallen. Als je wilt reizen naar het buiten of tijdens grote evenementen wordt er wél gevraagd naar een QR-code. Bij festivals en locaties met meer dan 500 bezoekers geldt binnenkort de 1G-regel. Dit houdt in dat iedereen getest moet worden. Buitenlocaties zijn uitgezonderd van de verplichting.

Horeca en cultuur

Er is ook goed nieuws voor de horeca- en cultuursector: vanaf 18 februari gaat de openingstijd naar 01.00 uur ’s nachts en een week later vervalt ook dat en gaan de reguliere sluitingstijden gelden.

Quarantaine

Een laatste verandering is er voor de verplichte isolatie. De quarantainetijd na een besmetting wordt verkort van zeven naar vijf dagen, mits je dan 24 uur klachtenvrij bent.

