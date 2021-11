Persconferentie 2 november: dít zijn alle nieuwe maatregelen

Dat maken demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend in een nieuwe persconferentie. Ruim een maand na de grote versoepelingen trapt het kabinet opnieuw op de rem. Dit heeft te maken met de oplopende besmettingscijfers.

Grote druk

“Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben”, begint Rutte. Hij vraagt dan ook om begrip voor de moeilijke besluiten die het kabinet moet nemen.

De drukte in de ziekenhuizen blijft snel toenemen. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in een week tijd met 50 procent gestegen naar meer dan 1200. Afgelopen weekend sloegen de academische ziekenhuizen nog alarm, omdat ze verwachten dat de vraag om IC-capaciteit de komende weken te groot zal worden.

Basismaatregelen

Om het virus opnieuw terug te dringen, kondigen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van 2 november weer een paar maatregelen aan. We zetten alle nieuwe maatregelen op een rijtje.

Rutte begint met de basismaatregelen. “Eigen gedrag blijft cruciaal. Het belangrijkste is, blijf thuis met klachten en laat je testen. Ook als je bent gevaccineerd. Was je handen, schudt geen handen en geef geen knuffels, hoest in je elleboog en zorg voor frisse lucht”.

1. Anderhalvemetersamenleving

Ja, daar is-ie weer: de anderhalve meter. We moeten per direct weer zoals van ouds anderhalve meter afstand houden. Althans, dat is het dringende advies van het kabinet. De 1,5 meter-regel wordt niet wettelijk verplicht.

2. Thuiswerken

Ruim een maand geleden werd het thuiswerkadvies ingetrokken, maar daar komt het demissionair kabinet nu al op terug. Thuiswerken wordt opnieuw dringend geadviseerd. Rutte en De Jonge vragen iedereen om waar dat mogelijk is de helft van de tijd op kantoor te werken en de helft thuis. Deze richtlijnen gaan meteen in.

3. Binnenlands reisadvies

Dat houdt in dat men drukte moet vermijden, ook tijdens de spits. Het is namelijk te druk in het openbaar vervoer en op de weg.

Coronapas

Verder zal het coronatoegangsbewijs worden uitgebreid naar meer sectoren. Om naar het terras, theater of evenement te kunnen, moet je sinds 25 september kunnen aantonen dat je gevaccineerd of genezen bent of een negatieve test kunnen laten zien. Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs ook in onder meer sportscholen, zwembaden en ‘doorstroomlocaties’ als musea, kermissen en braderieën. Maar ook op het terras in de horeca moet je voortaan een QR-code laten zien. Hetzelfde geldt voor georganiseerde amateursport boven de achttien jaar en alle verenigingen. Rutte: “Een uitzondering is voor sinterklaasintochten en jeugdscouting.”

Het is de bedoeling dat pretparken en dierentuinen ook om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat laat nog even op zich wachten. Volgens ingewijden is daar om juridische redenen meer tijd voor nodig.

Mondkapjesplicht

Ook de mondkapjesplicht keert terug. Vanaf 6 november is iedereen verplicht een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, vliegvelden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bibliotheken en gemeentehuizen.

Verder moeten mensen op het middelbaar beroepsonderwijs, hbo en universiteiten als ze van a naar b lopen een mondkapje dragen. Ook voor alle contactberoepen, zoals kappers, geldt weer een mondkapjesplicht. Met een uitzondering voor de sexwerkers. Ook geldt de mondkapjesplicht niet op plekken waar ook een coronatoegangsbewijs moet worden getoond.

Spannende tijd

Het kabinet wil beter handhaven op de controle. Deze maatregelen komen boven op de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75% bezoekers voor evenementen zonder zitplaats.

Ongemakkelijk waarheid

De drukte in de zorg vergt het uiterste van al het zorgpersoneel en dat moeten we volgens De Jonge niet vanzelfsprekend vinden. “De realiteit is dat het hartstikke druk is in de ziekenhuizen en de zorg. De andere realiteit is dat het overgrote deel van de coronapatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd is. De ongemakkelijke waarheid is dat de meeste daarvan er niet hadden hoeven liggen als ze waren gevaccineerd”. Volgens hem verwacht het RIVM dat als de trend niet wordt gekeerd, er halverwege december dubbel zoveel mensen op de IC’s liggen als nu. Bovendien wordt door die drukte overige zorg uitgesteld. “Daarom kunnen we niet anders dan nu ingrijpen”.

Boosterprik

Ouderen mogen uit voorzorg straks een extra coronavaccin halen. “Te beginnen bij de 80-plussers, die vanaf begin december naar de GGD-prikstraten mogen komen. Daarna 60- en 70-plussers. Verder gaan we zorgmedewerkers aanbieden zo snel mogelijk een boosterprik te halen.” Samen met de zorg gaat het kabinet uitwerken hoe ze dat in december gaan doen. Ook mensen onder de 60 jaar kunnen op den duur een boosterprik krijgen, zegt De Jonge.

De komende dagen gaat het kabinet kijken naar ons gedrag en hoe het loopt in de ziekenhuizen en op de intensive cares. Aan de hand hiervan moet worden gekeken of het gebruik van de coronapas nog verder wordt uitgebreid. “Als het nodig zou zijn om nog een stap te zetten, dan moet je kiezen tussen de horeca sluiten en verdere beperkingen voor mensen die niet gevaccineerd zijn”, zegt Rutte. Maar hij hoopt natuurlijk niet dat het tot dat punt zal komen. Het kabinet beslist op 12 november of de maatregelen voldoende zijn geweest.

Bron: Rijksoverheid, NOS, NU.nl.